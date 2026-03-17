بعد اتصالات جنّبت البلدة القصف.. الجميّل يستقبل رئيس بلدية راشيا الفخار

استقبل رئيس في بكفيا، رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطالله، وذلك عقب نجاح اتصالات أجراها الجميل مع في تدارك تهديدات طالت البلدة.



وخلال اللقاء، شدد الجميل على ضرورة تكثيف الجهود لحماية القرى الحدودية وتحييدها عن الاستهدافات ، مشيراً إلى مساعيه الدائمة مع رؤساء البلديات والجهات المعنية للحفاظ على أمن الأهالي.

كما توجه بالتحية إلى العماد رودولف هيكل لتدخله المباشر يوم السبت الماضي، مما حال دون قصف راشيا الفخار وتجنيبها مخاطر التصعيد.



ونوّه الجميل بصمود أبناء القرى الجنوبية واصفاً إياهم بـ"المقاومين الحقيقيين" لتمسكهم بأرضهم في ظل التحديات الصعبة، معتبراً أن بقاءهم هو فعل مقاومة بحد ذاته، وداعياً إلى تكاتف الجميع لتثبيت المواطنين في قراهم وصون أمنهم.



