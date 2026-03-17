لبنان

بعد اتصالات جنّبت البلدة القصف.. الجميّل يستقبل رئيس بلدية راشيا الفخار

Lebanon 24
17-03-2026 | 14:34
بعد اتصالات جنّبت البلدة القصف.. الجميّل يستقبل رئيس بلدية راشيا الفخار
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بكفيا، رئيس بلدية راشيا الفخار بيار عطالله، وذلك عقب نجاح اتصالات أجراها الجميل مع قيادة الجيش في تدارك تهديدات طالت البلدة.

وخلال اللقاء، شدد الجميل على ضرورة تكثيف الجهود لحماية القرى الحدودية وتحييدها عن الاستهدافات الإسرائيلية، مشيراً إلى مساعيه الدائمة مع رؤساء البلديات والجهات المعنية للحفاظ على أمن الأهالي.
 
كما توجه بالتحية إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل لتدخله المباشر يوم السبت الماضي، مما حال دون قصف راشيا الفخار وتجنيبها مخاطر التصعيد.

ونوّه الجميل بصمود أبناء القرى الجنوبية واصفاً إياهم بـ"المقاومين الحقيقيين" لتمسكهم بأرضهم في ظل التحديات الصعبة، معتبراً أن بقاءهم هو فعل مقاومة بحد ذاته، وداعياً إلى تكاتف الجميع لتثبيت المواطنين في قراهم وصون أمنهم.

