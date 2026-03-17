جهاز الاعلام في الكتائب: موقف الوزير مرقص ينسجم مع مقتضيات المسؤولية الوطنية والمهنية

17-03-2026 | 15:08
اكد جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، في بيان، "تضامنه مع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في وجه الحملة التي يتعرض لها على خلفية موقفه الداعي إلى التزام الإعلام الرسمي الحياد والموضوعية في توصيف القوى السياسية، وعدم استخدام توصيفات سياسية أو دعائية".

واكد أن "موقف الوزير مرقص ينسجم مع مقتضيات المسؤولية الوطنية والمهنية، ولا سيما في ظل القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني الذي قضى بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله واعتبارها خارجة عن إطار الشرعية والقانون. وعليه، يصبح من الطبيعي أن يلتزم الإعلام الرسمي خطاباً يعكس موقف الدولة وقرارات مؤسساتها الدستورية، بعيداً عن أي توصيفات سياسية أو أيديولوجية".

واشار الى إن "الإعلام الرسمي هو إعلام جميع اللبنانيين، ومن واجبه الالتزام بالمهنية والموضوعية وعدم التحول إلى منبر للترويج لأي جهة أو فرض مصطلحات سياسية محددة على الرأي العام".

وإذ رفض جهاز الإعلام "الحملات التي تستهدف الوزير مرقص بسبب سعيه إلى تكريس هذه القواعد المهنية"، دعا إلى "حماية استقلالية الإعلام الرسمي وصون دوره كمنصة وطنية جامعة تعكس قرارات الدولة وتخدم المصلحة العامة".

