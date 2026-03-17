عمليات "خيبر1" انطلقت من جنوب لبنان.. ماذا استهدفت؟

أعلن مساء اليوم، انطلاق عمليات "خيبر1".



وقال في بيان:" دفاعًا عن وشعبه، وفي موجة عمليّات خيبر 1 استهدف حزب الله عند الساعة 08:30 الثلاثاء 17/03/2026 للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال المحتلّة بصلية صاروخيّة".



وفي بيان آخر، قال:" استهدفنا عند الساعة 08:30 الثلاثاء 17/03/2026 مستوطنات: كريات شمونة، المطلّة، المالكيّة، ديشون، أفيفيم، كفربلوم، راموت نفتالي، زرعيت، شتولا، ايفين مناحيم وبيت هلل بصليات صاروخيّة كبيرة".

Advertisement