تمرّد على القرار

علم " " أنّ بعض النقابات ضمن دائرة القطاع الزراعي أعلنت التمرّد على قرارات رؤساء النقابات بشكل غير علني في ما خصّ أسعار الخضار والفاكهة المزروعة محليا.



وحسب المعلومات، فإنّ الاسعار تتخطى 25 و30% الأسعار الرسمية المفروضة من قبل النقابات.



وعلى سبيل المثال، بلغ سعر كيس البطاطا (10كلغ) قرابة 670 ألف ليرة في حين كان قد طُلب أن يباع بسعر 400-450 ألف ، أي أقل بـ200 ألف ليرة لبنانية عن السعر الذي يتم بيعه فعليا في السوق.



في السياق، علم "لبنان24" أنّ بعض القطاعات الأخرى التي لا نقابات لها تشهد حالة من الارتباك على صعيد الأسعار، إذ إنّ كل صاحب عمل يسعّر على هواه.

