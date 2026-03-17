بالصورة.. انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة

نشر الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة.



وشمل الانذار مدينة صور والمخيمات، شبريحا، حمادية (صور)، ، زقوق المفدي، البص، معشوق، برج ، نبعا، ، رشيدية، .

وقال:" لضمان سلامتكم، اخلوا منازلكم فورا وانتقلوا شمالاً إلى ما وراء ، محذرا من أي اي تحرك إلى جنوب نهر