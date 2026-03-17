تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية تستقبل وفد بلدية رميش

Lebanon 24
17-03-2026 | 15:18
A-
A+
الرابطة المارونية تستقبل وفد بلدية رميش
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو في مقر الرابطة وفداً من بلدية رميش بحضور مقرر لجنة المناطق يوسف عمار وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي وخلية الأزمة، وجرى بحث مستفيض في أوضاع القرى المسيحية الحدودية وسبل مساعدتهم على تثبيتهم في بيوتهم وقراهم وتوفير كل مستلزمات الصمود والمساعدات الممكنة لبقائهم في أرضهم.
كما زار الحلو ترافقه لجنة الانتشار في الرابطة المارونية بكركي لاطلاع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الرابطة العالمي للاغتراب. وبعد اللقاء، قال الحلو: "الزيارة اليوم لوضع غبطته في أجواء التحضير للمؤتمر الاغترابي الذي تنظمه الرابطة ويعقد في لبنان أواخر حزيران المقبل، إذا كانت الاوضاع مستقرة وتسمح بانعقاده، واخذنا بركة سيدنا في هذا الموضوع".
اضاف: "تطرقنا الى الاوضاع في الجنوب والشغل الشاغل لجميع اللبنانيين وما ينتج عن ذلك من حزن وألم وقلق ينتاب الجميع في هذه المرحلة، ونحن نشد على أيادي الجنوبيين وصمودهم في قراهم، ونشكر جميع من ساعدهم في هذه المحنة وهم كثر أكان مؤسسات أو أفرادا، ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن لان استمرارها سيعقد الأمور اكثر فأكثر، ويجب تلافي المعركة الكبرى ولا سمح الله ان كان هناك من اجتياح للأراضي مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وتصبح الحلول صعبة، والاكيد أن الدولة تبذل ما في وسعها لايواء النازحين والمشردين بشكل منظم، ونتمنى ان تنتهي هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن".

وحول مبادرة رئيس الجمهورية، قال رئيس الرابطة: "بالطبع هناك مفاوضات ستحصل في لبنان، والحرب من جولة إلى أخرى تجني على البلد واقتصاده ومجتمعه. واليوم يجب أن نصل إلى مرحلة تتفاوض فيها الدولة اللبنانية برعاية دولية لتتمكن من إنهاء هذا الوضع الشاذ لينعم لبنان بالاستقرار، فبعد خمسين عاماً من الأزمات يجب أن ينعم البلد باستقرار واقتصاد ونمو وحياة كريمة لجميع اللبنانيين، وفي هذا الشأن السياسي من المؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية يوليه اهمية كبرى وقصوى ولا يوفر جهداً كي نخرج من هذا المأزق سريعاً".
وختم: "نتمنى أن يسود التعقل وعدم جر البلد إلى المزيد من المصائب التي يعيشها وعشناها في الماضي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد من الرابطة المارونية هنّأ الرهبانية بعيد مار أنطونيوس
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل رئيس الرابطة المارونية لمؤتمر الاغتراب
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الرابطة المارونية عقد اجتماعاً لخلية الأزمة دعماً للقرى المسيحية الحدودية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية استنكرت استهداف سامي غفري في علما الشعب
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 01:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

الدولة اللبنانية

مار بشارة بطرس

اللبنانية

النازحين

المسيحية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-03-17
Lebanon24
17:56 | 2026-03-17
Lebanon24
17:35 | 2026-03-17
Lebanon24
17:29 | 2026-03-17
Lebanon24
17:22 | 2026-03-17
Lebanon24
17:00 | 2026-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24