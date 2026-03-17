بالصورة.. مخيمات صور تُفرغ من سكانها بعد الانذار الاسرائيلي

يشهد محيط مدينة صور نزوحاً واسعاً من المخيمات ، بعد التهديد بإخلاء المدينة ومحيطها بالكامل، وسط حالة هلع بين السكان.وبحسب الملعومات، شمل النزوح مخيمات تضم أكثر من 60 ألف لاجئ، فيما سُمع إطلاق نار كثيف في بعض المناطق بهدف تسريع عمليات الإخلاء.