وزارة الصحة: استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح جرّاء الغارتين على بيروت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارتي العدو على العاصمة أدتا في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 24 بجروح.

كما تم رفع أشلاء من المكان وسيصار إلى تحديد هوية أصحابها بعد إنجاز فحوص الDNA.

