إنذارات هاتفية تربك نازحي صور.. هلع وإجلاء من حسينية في صيدا

أثارت رسائل إنذار إسرائيلية وصلت فجراً إلى نازحين من مدينة صور عبر هواتفهم، خلال وجودهم في دار الإفتاء عند البوابة في ، حالة من الخوف والارتباك بعدما اعتقدوا أن المكان الذي يوجودون فيه بات مهدداً.



وأدى ذلك إلى مغادرة عدد من بشكل فوري، فيما تولت فرق من جمعيتي "الكشاف العربي" و"الطبية الإسلامية" إجلاء آخرين إلى "دار رعاية اليتيم" في المدينة.







وكانت قد فتحت دار الإفتاء الجعفري في صيدا وحسينيتها أبوابهما لاستقبال النازحين من القرى الجنوبية، وذلك بإشراف جمعية "التوجيه والإرشاد الإسلامي" وبتوجيه من مفتي الشيخ .