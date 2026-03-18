Advertisement
لبنان
الاجتياح البري: بين اهداف اسرائيل وحسابات الحزب
Lebanon 24
18-03-2026
|
00:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
عماد مرمل
في" الجمهورية": تؤشر الوقائع حتى الآن إلى أن العدو
الإسرائيلي
يحاذر الاندفاع السريع والواسع في داخل الأراضي
اللبنانية
، خشية من الأثمان التي قد يرتبها عليه ذلك. وحتى لا يتكرر السيناريو نفسه بعد 20 سنة، يعتمد جيش
الاحتلال
في هجومه البري الحالي استراتيجية القضم والتقدم البطيء. ومن المعروف أن النزال البري هو الملعب المفضل لـ "
حزب الله
" في أي معركة مع القوات
الإسرائيلية
، استناداً إلى تمرسه وخبرته في هذا الميدان. هناك من يلفت إلى أنه إذا كان من بين أهداف أي اجتياح إسرائيلي زيادة الضغط على
الدولة اللبنانية
لنزع سلاح "حزب الله"، فإن ما سيحصل هو أن احتلال أراضٍ لبنانيّة جديدة سيعيد تجديد شرعية السلاح وسيدفع الحزب وغيره إلى التمسك به أكثر من أي وقت مضى. يبقى أن احتلال مزيد من الأراضي الجنوبية، أياً تكن مساحتها، سيستخدمه الجانب الإسرائيلي في مضاعفة الضغط على
السلطة اللبنانية
لدفعها إلى نزع سلاح "حزب الله" شمال
الليطاني
، والإتيان بها إلى طاولة المفاوضات المباشرة وهي في أضعف موقف ممكن..
Advertisement
Advertisement
