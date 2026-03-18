الاجتياح البري: بين اهداف اسرائيل وحسابات الحزب

كتب في" الجمهورية": تؤشر الوقائع حتى الآن إلى أن العدو يحاذر الاندفاع السريع والواسع في داخل الأراضي ، خشية من الأثمان التي قد يرتبها عليه ذلك. وحتى لا يتكرر السيناريو نفسه بعد 20 سنة، يعتمد جيش في هجومه البري الحالي استراتيجية القضم والتقدم البطيء. ومن المعروف أن النزال البري هو الملعب المفضل لـ " " في أي معركة مع القوات ، استناداً إلى تمرسه وخبرته في هذا الميدان. هناك من يلفت إلى أنه إذا كان من بين أهداف أي اجتياح إسرائيلي زيادة الضغط على لنزع سلاح "حزب الله"، فإن ما سيحصل هو أن احتلال أراضٍ لبنانيّة جديدة سيعيد تجديد شرعية السلاح وسيدفع الحزب وغيره إلى التمسك به أكثر من أي وقت مضى. يبقى أن احتلال مزيد من الأراضي الجنوبية، أياً تكن مساحتها، سيستخدمه الجانب الإسرائيلي في مضاعفة الضغط على لدفعها إلى نزع سلاح "حزب الله" شمال ، والإتيان بها إلى طاولة المفاوضات المباشرة وهي في أضعف موقف ممكن..