تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مطلعا رئيس الجمهورية على الاصابات والاضرار.. وزير الصحة جدد ادانة قصف مؤسسات استشفائية
Lebanon 24
18-03-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين تعرض ثلاثة مستشفيات حكومية ومركز للدفاع المدني اللبناني في قضاءي النبطية وبنت جبيل لأضرار مادية كبيرة بسبب تصعيد الاعتداءات
الإسرائيلية
في الساعات الاخيرة، ما أدى إلى إصابة أحد عشر عاملا صحيا بجروح.
وقد أجرى الوزير ناصر الدين اتصالا مساء امس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلعه فيه على ما أصاب هذه المنشآت من إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة، نتيجة العدوان الذي لا يوفر منشآت مدنية تابعة للدولة
اللبنانية
.
وطلب الوزير ناصر الدين - بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي - مواصلة بذل المساعي لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الوحدات والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين الذين يقدمون التضحيات الجسام ويخاطرون بحياتهم كي يؤمنوا استمرارية عمل المؤسسات الطبية في المناطق المعرضة للعدوان الاسرائيلي.
وكانت غارة إسرائيلية على مدينة النبطية على مقربة من مستشفى
الرئيس نبيه بري
الحكومي ومركز الدفاع المدني في المدينة، قد أدت إلى أضرار مادية جسيمة في المستشفى وجرح اثنين من العاملين، بالإضافة إلى إحراق مركز الدفاع المدني الذي تضرر بشكل شبه كامل وأصيب تسعة من العاملين الصحيين بجروح.
كذلك وقعت أضرار كبيرة في كل من مستشفيي تبنين وبنت جبيل الحكوميين بسبب
الغارات
الإسرائيلية التي وقعت على مقربة من المستشفيين.
إشارة إلى أن مستشفى بنت جبيل كان قد اضطر الى التوقف عن العمل بسبب التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية فيما يستمر مستشفيا الرئيس
بري
وتبنين، رغم المخاطر المحدقة بسبب العدوان، في إبقاء الأبواب مفتوحة وتأمين الخدمات الصحية والطبية.
Advertisement
الرئيس نبيه بري
الإسرائيلية
الإسرائيلي
وزير الصحة
اللبنانية
نبيه بري
رئيس بري
الجمهوري
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24