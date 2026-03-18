Najib Mikati
Advertisement

مطلعا رئيس الجمهورية على الاصابات والاضرار.. وزير الصحة جدد ادانة قصف مؤسسات استشفائية

Lebanon 24
18-03-2026 | 00:37
مطلعا رئيس الجمهورية على الاصابات والاضرار.. وزير الصحة جدد ادانة قصف مؤسسات استشفائية
دان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين تعرض ثلاثة مستشفيات حكومية ومركز للدفاع المدني اللبناني في قضاءي النبطية وبنت جبيل لأضرار مادية كبيرة بسبب تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الساعات الاخيرة، ما أدى إلى إصابة أحد عشر عاملا صحيا بجروح. 

وقد أجرى الوزير ناصر الدين اتصالا مساء امس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلعه فيه على ما أصاب هذه المنشآت من إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة، نتيجة العدوان الذي لا يوفر منشآت مدنية تابعة للدولة اللبنانية

وطلب الوزير ناصر الدين - بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي - مواصلة بذل المساعي لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الوحدات والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين الذين يقدمون التضحيات الجسام ويخاطرون بحياتهم كي يؤمنوا استمرارية عمل المؤسسات الطبية في المناطق المعرضة للعدوان الاسرائيلي.

وكانت غارة إسرائيلية على مدينة النبطية على مقربة من مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي ومركز الدفاع المدني في المدينة، قد أدت إلى أضرار مادية جسيمة في المستشفى وجرح اثنين من العاملين، بالإضافة إلى إحراق مركز الدفاع المدني الذي تضرر بشكل شبه كامل وأصيب تسعة من العاملين الصحيين بجروح. 

كذلك وقعت أضرار كبيرة في كل من مستشفيي تبنين وبنت جبيل الحكوميين بسبب الغارات الإسرائيلية التي وقعت على مقربة من المستشفيين. 

إشارة إلى أن مستشفى بنت جبيل كان قد اضطر الى التوقف عن العمل بسبب التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية فيما يستمر مستشفيا الرئيس بري وتبنين، رغم المخاطر المحدقة بسبب العدوان، في إبقاء الأبواب مفتوحة وتأمين الخدمات الصحية والطبية.
Advertisement
Advertisement
