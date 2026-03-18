غارة قرب مركز النبطية.. 11 جريحاً من الدفاع المدني وأضرار جسيمة

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:



"قرابة الساعة الثامنة من مساء يوم 17-3-2026، أُصيب أحد عشر عنصراً من عناصر الدفاع المدني من عديد بجروحٍ متفاوتة، نتيجة غارة جوية شنّها العدو واستهدفت مبنى يقع على بُعد نحو عشرين متراً من الإقليمي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني.



وقد أسفرت شدة الانفجار عن إصابات مباشرة لأحد عشر عنصراً أثناء وجودهم في المركز، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج اللازم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتفرقة. كما تسبّبت الغارة بأضرار جسيمة في المركز والآليات.



تؤكد للدفاع المدني استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة، ومواصلة أداء مهامها في ، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".

