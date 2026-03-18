إقفال ونزوح وبطالة.. قطاع مهم في لبنان يُعاني بسبب الحرب

مع استمرار على والضاحية الجنوبية والبقاع، اضطرت مصانع عديدة للإقفال قسراً جراء الأوضاع الراهنة، كما ان بعضها تعرّض لأضرار جزئية أو كلية نتيجة القصف.

حتى المصانع التي لم تتضرر واجهت صعوبة في الاستمرار بسبب غياب الموظفين.

وقد مُنيت هذه المصانع بخسائر مادية كبيرة إضافة إلى نزوح عدد كبير من العمال ما أدى لنقص حاد في وإلى زيادة نسبة البطالة.

ويؤكد عدد كبير من أصحاب المصانع حصول اضطرابات في التصدير والاستيراد على حد سواء بسبب صعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات بسبب الوضع الأمني، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

علما ان بعض المصانع قام بنقل جزء من عملياته إلى مناطق أكثر أمانًا وعمد إلى العمل الجزئي أو التخزين بدل الإنتاج المستمر.



