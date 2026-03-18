خارج الانهيار.. طبقة لبنانية تنجو بصمت

في موازاة المشهد اللبناني المثقل بالانهيار المالي وتآكل الرواتب وتراجع فرص العمل، نشأت خلال السنوات الأخيرة شريحة واسعة من الشباب اختارت الهروب من الاقتصاد المحلي من دون أن تغادر البلاد. هذه الفئة لا تظهر كثيراً في العام، لكنها تكبر بهدوء، وهي تجمع تحت ظلّها المصممين، والمبرمجين، والمترجمين، وكتّاب محتوى، ومدرسو لغات، يعملون من منازلهم في القرى والمدن، فيما مصدر دخلهم الحقيقي يأتي من الخارج لا من السوق .



هذه الشريحة يمكن وصفها بـ"الطبقة الناجية صمتاً". فهي لم تدخل في مواجهة مباشرة مع الانهيار، ولم تنتظر حلولاً من الدولة، بل أعادت ترتيب علاقتها بالعمل والمال.وتعتمد مداخيلهم على قدرتهم على الوصول إلى منصات عالمية أو إلى شركات في وأوروبا تدفع بالدولار أو باليورو، وتتعامل معهم كقوة عاملة رقمية عابرة للحدود.



ما يميز هذه الفئة أنها لم تخرج فقط من الأزمة النقدية، بل خرجت أيضاً من منطق الاقتصاد اللبناني نفسه. فهي لم تعد مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، ولا بسوق العمل التقليدي، ولا حتى بكثير من القطاعات التي أصابها الشلل. لقد بنت لنفسها اقتصاداً موازياً داخل البلد، مستفيدة من الإنترنت، والمهارات الفردية، والطلب العالمي على والتعليم عن بعد.



لكن هذا الواقع لا يعني أن هؤلاء يعيشون رفاهية كاملة، فالعمل الحر يحمل هشاشة من نوع آخر أبرزها غياب الضمانات، انعدام الاستقرار الوظيفي، ضغط المنافسة العالمية، والتبعية الدائمة لتقييمات العملاء والمنصات. أي أن هؤلاء نجوا من انهيار الداخل، لكنهم دخلوا في سباق قاسٍ مع السوق العالمية، حيث لا حماية فعلية ولا شبكة أمان اجتماعي.



ومع ذلك، فإن أهمية هذه الظاهرة تتجاوز قصص النجاح الفردية. فهي تكشف تحوّلاً عميقاً في بنية . فجزء من الشباب لم يعد ينتظر وظيفة من الدولة أو من القطاع الخاص المحلي، بل صار يصنع فرصته بنفسه من شاشة صغيرة واتصال جيد بالإنترنت. وهذا التحول قد يعيد رسم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية في ، إذ تظهر فئة جديدة تملك دخلاً خارجياً، واستهلاكاً مختلفاً، ونمط عيش منفصلاً جزئياً عن البيئة الاقتصادية المحيطة بها.



