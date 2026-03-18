Najib Mikati
لبنان

غارات على "الأمانة".. هل بدأت معركة الإمدادات؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-03-2026 | 03:31
غارات على الأمانة.. هل بدأت معركة الإمدادات؟
سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مباني محطات "الأمانة" للمحروقات في بلدات صريفا، برج الشمالي، دير قانون النهر، ومنطقة الحُوش.
اللافت أن الاستهداف طال بنية لوجستية مرتبطة بالمحروقات، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف المباشرة لهذه الضربات، إذ قد يكون الهدف ضرب خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية، أو توجيه رسالة تتعلق بتجفيف مصادر الدعم في هذه المناطق.
كما يعكس هذا النوع من الاستهداف توسيعاً في بنك الأهداف، وانتقالاً من ضربات محددة إلى استهداف مرافق حيوية، ما ينذر بمرحلة أكثر حساسية على الأرض مع تأثيرات قد تطال الحياة اليومية للسكان.





Advertisement
المصدر: لبنان 24
