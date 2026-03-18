غارات على "الأمانة".. هل بدأت معركة الإمدادات؟

سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي استهدفت مباني محطات "الأمانة" للمحروقات في بلدات ، برج ، ، ومنطقة الحُوش.

اللافت أن الاستهداف طال بنية لوجستية مرتبطة بالمحروقات، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف المباشرة لهذه الضربات، إذ قد يكون الهدف ضرب خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية، أو توجيه رسالة تتعلق بتجفيف مصادر الدعم في هذه المناطق.

كما يعكس هذا النوع من الاستهداف توسيعاً في ، وانتقالاً من ضربات محددة إلى استهداف مرافق حيوية، ما ينذر بمرحلة أكثر حساسية على الأرض مع تأثيرات قد تطال الحياة اليومية للسكان.













