البعريني يتابع أزمة النزوح.. ودعوة لتنسيق أوسع ومشاريع إنمائية

ترأس بلديات المحامي محمد البعريني اجتماع في الاتحاد لمتابعة أزمة النزوح في مبنى الاتحاد في بلدة حرار، مؤكداً ضرورة التنسيق بين البلديات والجهات المعنية لضمان تلبية حاجات وتأمين الخدمات الأساسية، مع التشديد على استمرار المتابعة اليومية بالتعاون مع والجمعيات المحلية والدولية.



وفي مناسبة أخرى، أقام البعريني مأدبة إفطار تكريمية لأعضاء الاتحاد وفريق المستجيب الأول وموظفي الاتحاد، حيث شدد المتحدثون على أهمية التضامن في مواجهة الأوضاع الصعبة، ولا سيما في ملف النازحين، مع الدعوة إلى الانتقال من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسساتي الجماعي.



كما طُرح خلال اللقاء ملف إنشاء مبنى خاص للاتحاد في حرار، في ظل الأعباء المالية الناتجة عن غياب مقر دائم، إلى جانب مشروع تأهيل وصلة الأوتوستراد ضمن مشمش فنيدق الصيف المقبل لتخفيف الازدحام داخل البلدات. وأكد البعريني أن هذه الخطوات تندرج في إطار تعزيز التعاون والعمل الجماعي لتحسين الواقع الإنمائي في المنطقة.

