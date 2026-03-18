وفد من علما الشعب زار الراعي

استقبل البطريرك في في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطرانين الياس نصار وبولس الصياح، وفدا من بلدة علما الشعب الحدودية، ضم رئيس البلدية شادي صياح، نادر عيد، مختاري البلدة الياس زعرب وسليم غفري، كهنة الرعايا المونسينيور مارون غفري، الأب وهبه، والقسيس ربيع طالب، لاطلاع على الملابسات التي رافقت مغادرة أبناء البلدة قسرا، وتمسكهم بالعودة إلى بلدتهم.

