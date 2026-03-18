بعد الاستراحة منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار غزيرة وبرق ورعد

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة و أجواء مغبرة ، حتى فجر يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مصدره شمال ، يؤدي إلى طقس ماطر ومن المتوقع ان يشتد تأثيره مساء، ويستمر حتى نهاية الاسبوع.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بين 13 و 22، في بين 11 و 20 درجة وفي بين 6 و 17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 26 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية ، تنشط الرياح أحيانا وتكون مترافقة بطباقات من الغبار تؤدي إلى سوء في الرؤية بعد الظهر، ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وتتكاثف الغيوم ، تهطل امطار متفرقة وموحلة.



الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية. تهطل امطار متفرقة وموحلة خلال النهار، تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر.





الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل امطار تكون غزيرة احيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 70كلم/ س يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا وتصل الى 1500متر ليلا.





السبت: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد خصوصا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1400 متر، تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة ، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15و 45 كم/س تشتد في المناطق الجنوبية لتصل الى 60 كلم/س. .

-الانقشاع: جيد .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 60 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,45

-ساعة غروب الشمس: 17,48



