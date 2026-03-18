مسؤول إسرائيلي يهدّد اي شخص موجود في الجنوب: ليس بريئا

قال مصدر أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن الهجمات على "ستستمر حتى الصيف إذا لزم الأمر"، مهددا باستهداف أي شخص في المنطقة.



وتحدث المصدر لـ" عربية"، قائلا إن "تعمل وفق فرضية أن أي شخص يتواجد جنوب ليس بريئا"، في إشارة إلى إمكانية استهدافه.



وأوضح أن "القوات المتوغلة الآن جنوب لبنان هدفها إنشاء منطقة عازلة، تبعد التهديد عن سكان شمال إسرائيل".



واستطرد: "لا يوجد تعريف ثابت للمنطقة العازلة جنوب لبنان. إذا تطلب الأمر التقدم 8 كيلومترات سنتقدم. الأمر يسير وفق الحاجة الدفاعية".



وقال المصدر الأمني إنه "لا توجد أهداف نمتنع عن ضربها جنوبي لبنان إذا كانت تشكل تهديدا".



كما أضاف أن إسرائيل لم ترصد محاولات تهريب سلاح لحزب الله من خارج لبنان حاليا، مشيرا إلى أنه لا يزال يمتلك قدرات إطلاق نار بعيدة المدى، لكنه "أقل حضورا في الميدان ولا يتواجد في المسافات القريبة" من الحدود مع إسرائيل.



واعتبر أن "قدرات العسكرية تضررت، خصوصا الأسلحة قصيرة المدى". (سكاي نيوز)



