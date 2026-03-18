لبنان
مسؤول إسرائيلي يهدّد اي شخص موجود في الجنوب: ليس بريئا
Lebanon 24
18-03-2026
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن الهجمات على
جنوب لبنان
"ستستمر حتى الصيف إذا لزم الأمر"، مهددا باستهداف أي شخص في المنطقة.
وتحدث المصدر لـ"
سكاي نيوز
عربية"، قائلا إن
إسرائيل
"تعمل وفق فرضية أن أي شخص يتواجد جنوب
لبنان
ليس بريئا"، في إشارة إلى إمكانية استهدافه.
وأوضح أن "القوات
الإسرائيلية
المتوغلة الآن جنوب لبنان هدفها إنشاء منطقة عازلة، تبعد التهديد عن سكان شمال إسرائيل".
واستطرد: "لا يوجد تعريف ثابت للمنطقة العازلة جنوب لبنان. إذا تطلب الأمر التقدم 8 كيلومترات سنتقدم. الأمر يسير وفق الحاجة الدفاعية".
وقال المصدر الأمني
الإسرائيلي
إنه "لا توجد أهداف نمتنع عن ضربها جنوبي لبنان إذا كانت تشكل تهديدا".
كما أضاف أن إسرائيل لم ترصد محاولات تهريب سلاح لحزب الله من خارج لبنان حاليا، مشيرا إلى أنه لا يزال يمتلك قدرات إطلاق نار بعيدة المدى، لكنه "أقل حضورا في الميدان ولا يتواجد في المسافات القريبة" من الحدود مع إسرائيل.
واعتبر أن "قدرات
حزب الله
العسكرية تضررت، خصوصا الأسلحة قصيرة المدى". (سكاي نيوز)
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش وسّع عملياته في جنوب لبنان لمنع أي محاولة تسلل لحزب الله
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: ليس من المؤكد أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار نظامها
مسؤول أمني إسرائيلي: سنعمل في كل لبنان من الجنوب إلى الشمال وكل الأهداف مشروعة
المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: نظام إيران لا يهدد إسرائيل وحدها بل هو تهديد مباشر للأبرياء في كل مكان
ميقاتي: مبادرة رئيس الجمهورية خريطة طريق
ميقاتي: مبادرة رئيس الجمهورية خريطة طريق
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
في زقاق البلاط.. استشهاد إعلامي بقصف إسرائيلي
في زقاق البلاط.. استشهاد إعلامي بقصف إسرائيلي
"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!
"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
