ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا

اكدت معلومات " ٢٤" ان ديب (أبو خالد) هو المستهدف في غارة ، وقد استشهد جراء الاستهداف الذي طال سيارته .وبحسب المعطيات، نُفذت الغارة بثلاثة صواريخ على ثلاث دفعات متتالية، استهدفت المنطقة الواقعة بين الزعتري والكورنيش البحري، ما أدى إلى تدمير السيارة وإحداث حالة من الهلع في المكان.