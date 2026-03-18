تهديد يصلُ إلى حدود صيدا.. هذه حيثياته

توسيع جيش العدو دائرة المناطق الخطرة باتجاه قرب ، يدخلُ في إطار حربٍ نفسية وميدانية باتت تطال كل مناطق شمال وليس فقط جنوبه.



وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إنَّ توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة التهديد ومنطقة الخطر، تأتي في إطار وسائل الضغط على وبيئة " " أيضاً وذلك قبيل دخول مسألة المفاوضات ووقف إطلاق النار في إطار أي حديثٍ جدّي.

المصادر عينها تقول إنَّ تعتمد أسلوب عزل الجنوب وصولاً إلى صيدا، ما يعني أن المناطق العازلة التي كان يُحكى عنها سابقاً وعلى مراحل ودفعات، باتت تُفرض فعلاً.



وعملياً، فإن اعتماد جيش العدو الإسرائيلي خرائط توسيع التحذير يعني اعتبار المنطقة بأسرها خاضعة لنفوذ "حزب الله" وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس. وهنا، تقول المصادر إنّ ما يقومُ به الإسرائيلي يُمثل خطوة قد تضاعف العمليات العسكرية أكثر وتزيد من القتل والتدمير في وفي مناطق هي أصلاً لا تضمّ "حزب الله" فقط.



وتابعت: "توسيع التهديد خطوة تهدف إلى توسيع المناطق العازلة، رفع مستوى الضغط، زيادة التهديد وأيضاً رفع معدل الشروط خلال أي خطوة تفاوضية لاحقة".





