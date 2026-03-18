لبنان
تهديد يصلُ إلى حدود صيدا.. هذه حيثياته
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-03-2026
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
توسيع جيش العدو
الإسرائيلي
دائرة المناطق الخطرة باتجاه
نهر الزهراني
قرب
صيدا
، يدخلُ في إطار حربٍ نفسية وميدانية باتت تطال كل مناطق شمال
نهر الليطاني
وليس فقط جنوبه.
وتقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ
"
لبنان24
"
إنَّ توسيع الجيش الإسرائيلي لمساحة التهديد ومنطقة الخطر، تأتي في إطار وسائل الضغط على
لبنان
وبيئة "
حزب الله
" أيضاً وذلك قبيل دخول مسألة المفاوضات ووقف إطلاق النار في إطار أي حديثٍ جدّي.
المصادر عينها تقول إنَّ
إسرائيل
تعتمد أسلوب عزل الجنوب وصولاً إلى صيدا، ما يعني أن المناطق العازلة التي كان يُحكى عنها سابقاً وعلى مراحل ودفعات، باتت تُفرض فعلاً.
وعملياً، فإن اعتماد جيش العدو الإسرائيلي خرائط توسيع التحذير يعني اعتبار المنطقة بأسرها خاضعة لنفوذ "حزب الله" وبالتالي التعامل معها على هذا الأساس. وهنا، تقول المصادر إنّ ما يقومُ به الإسرائيلي يُمثل خطوة قد تضاعف العمليات العسكرية أكثر وتزيد من القتل والتدمير في
شمال الليطاني
وفي مناطق هي أصلاً لا تضمّ "حزب الله" فقط.
وتابعت: "توسيع التهديد خطوة تهدف إلى توسيع المناطق العازلة، رفع مستوى الضغط، زيادة التهديد وأيضاً رفع معدل الشروط
الإسرائيلية
خلال أي خطوة تفاوضية لاحقة".
