23
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
لبنان
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
18-03-2026
|
04:23
photos
حذّر رئيس
نقابة العاملين
في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، في بيان، "من كارثة وطنية وشيكة قد تضرب قطاع الاتصالات بما فيه خدمة الإنترنت، في حال تعرّض الشبكات إلى ضربة قاسية تؤدي إلى انفصالها عن الخدمة"، وأكّد أنّ "هذا القطاع الحيوي ليس ترفًا، بل هو شريان أساسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد".
وشدّد على أنّ "
الدولة اللبنانية
، ووزارة الاتصالات تحديدًا، تتحمّل كامل المسؤولية عن أي انهيار محتمل في ظل الاعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة، إذ لا يجوز لها أن تكتفي بالتفرّج أو إضاعة الوقت في المماطلة، بينما ربع الشعب اللبناني قد هُجّر بالفعل نتيجة السياسات الفاشلة، وما زال الباقي يواجه خطر العزلة والانقطاع عن العالم، وخصوصا ان وما نشهده من حروب تطيح بالأخضر واليابس، تبقى شبكة الإنترنت الملاذ الأول والأخير بين
لبنان
والعالم وأمام كافة المؤسسات التجارية لاسيما التربوية منها والتي اتخذت قرارا بمتابعة التعليم عن بعد، للمدارس المقفلة ولخير توسيع هذا الاقفال لكافة المدارس في لبنان. بحيث إنّ أي انقطاع شامل سيُعتبر جريمة بحق الأجيال الناشئة، ويكشف حجم الإهمال واللامسؤولية لدى السلطة".
ودعا الحكومة إلى "الإسراع فورًا في وضع خطة بديلة جدّية وفعّالة، تشمل إنشاء لجنة طوارئ وطنية، وتوفير حلول تقنية عاجلة تضمن استمرارية الشبكات".
وختم: "إنّ الاتصالات، هي حق أساسي وركيزة من ركائز السيادة الوطنية، وأي تهاون في حمايتها هو تواطؤ على مستقبل لبنان وأبنائه، فعلى الدولة أن تقوم بواجباتها أمام شعبها".
مواضيع ذات صلة
رقم قياسي عالمي جديد لسرعة الإنترنت.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
رقم قياسي عالمي جديد لسرعة الإنترنت.. اليكم التفاصيل
18/03/2026 11:41:03
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات يعلّق فواتير الهاتف والإنترنت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
وزير الاتصالات يعلّق فواتير الهاتف والإنترنت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي
18/03/2026 11:41:03
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
Lebanon 24
عون يجري اتصالات بعد "ضربة إيران": لتجنيب لبنان كوارث الصراعات الخارجية
18/03/2026 11:41:03
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الاتصالات في مصر تبحث حلولاً للإنترنت المفتوح للمواطنين
Lebanon 24
لجنة الاتصالات في مصر تبحث حلولاً للإنترنت المفتوح للمواطنين
18/03/2026 11:41:03
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي: مبادرة رئيس الجمهورية خريطة طريق
Lebanon 24
ميقاتي: مبادرة رئيس الجمهورية خريطة طريق
05:00 | 2026-03-18
18/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
Lebanon 24
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
05:32 | 2026-03-18
18/03/2026 05:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
Lebanon 24
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
05:31 | 2026-03-18
18/03/2026 05:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في زقاق البلاط.. استشهاد إعلامي بقصف إسرائيلي
Lebanon 24
في زقاق البلاط.. استشهاد إعلامي بقصف إسرائيلي
05:26 | 2026-03-18
18/03/2026 05:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!
Lebanon 24
"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!
05:15 | 2026-03-18
18/03/2026 05:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
Lebanon 24
متى ستنتهي الحرب في لبنان؟... مسؤولٌ إسرائيليّ كبير يُحدّد الموعد
06:07 | 2026-03-17
17/03/2026 06:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-03-18
ميقاتي: مبادرة رئيس الجمهورية خريطة طريق
05:32 | 2026-03-18
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
05:31 | 2026-03-18
النفّي: مرفأ بيروت جاهز لمواكبة هذه المرحلة
05:26 | 2026-03-18
في زقاق البلاط.. استشهاد إعلامي بقصف إسرائيلي
05:15 | 2026-03-18
"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!
05:00 | 2026-03-18
لبنان يفتقد لقاعدة موحّدة للتفاوض
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 11:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
