ارتفاع حصيلة شهداء الغارات على بيروت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن حصيلة التي شنها العدو فجر اليوم على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في العاصمة إرتفعت إلى 10 و27 جريحا.

