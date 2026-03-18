جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مغارة فقمة عمشيت.. ناشطون يواجهون التعدّي مجددا

Lebanon 24
18-03-2026 | 04:42
مغارة فقمة عمشيت.. ناشطون يواجهون التعدّي مجددا
أعلنت "جمعية الأرض - لبنان" أنّ أصحاب العقار رقم 345 في عمشيت يواصلون أعمالهم غير القانونية، بما فيها صبّ الإسمنت فوق مغارة فقمة عمشيت ضمن نطاق العشرة أمتار تراجعاً عن الأملاك العامة البحرية، في وقت يسوده بطء إداري لدى السلطات القضائية والوزارية في متابعة الشكاوى والملفات المقدمة.

وأضافت أن عدداً قليلاً من الناشطات والناشطين البيئيين قرروا تعريض حياتهم للخطر مجدداً في محاولة لوقف هذه الأعمال المخالفة، عبر تحرك ميداني لمنع استمرار التعدّي.

ولفتت إلى أن هؤلاء الناشطين وضعوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الورشة، وتعرضوا جسدياً ونفسياً من قبل متعهدي المشروع المخالف، دفاعاً عن التزامات لبنان البيئية الوطنية والدولية.

وختمت الجمعية بالتأكيد أن "وقاحة" أصحاب العقار رقم 345 "لا حدود لها"، كما أشادت بشجاعة والتزام الناشطين الموجودين على الأرض دفاعاً عن البيئة والإرث الطبيعي في عمشيت.
