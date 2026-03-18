تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخولي يطالب وزير الطاقة بتخفيض رسوم البنزين

Lebanon 24
18-03-2026 | 04:58
A-
A+
الخولي يطالب وزير الطاقة بتخفيض رسوم البنزين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، إلى "اتخاذ قرار عاجل بتخفيض الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة 360 ألف ليرة لبنانية"، وهي الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها اللبنانيون .

وأوضح الخولي في بيان أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة في ظل تفاقم الفقر واتساع رقعة التهجير الداخلي، مع وصول سعر الصفيحة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 25 دولاراً، ما انعكس على كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية .

واعتبر أن من واجب الوزير إعادة النظر في هذه الرسوم، انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه الفريق السياسي الذي يمثله داخل الحكومة، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري اعتراضاً على هذه الزيادة . كما لفت إلى سابقة مماثلة عندما خفض الوزير الأسبق جبران باسيل الرسوم استجابة لحملة سابقة للاتحاد .

وشدد الخولي على أن أي سياسة اقتصادية مسؤولة يجب أن تنطلق من حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً. واختتم مطالباً بإلحاح بخفض الرسوم فوراً، "ولا سيما أن الدولة لم تقم أساساً بتحويل هذه الرسوم إلى مستحقيها من الموظفين والمتقاعدين، الأمر الذي يجعل استمرار فرضها على المواطنين عبئاً غير مبرّر اقتصادياً ولا مقبولاً اجتماعياً" .

يُذكر أن وزير الطاقة جو صدي كان قد أعلن في وقت سابق اعتراضه على قرار الزيادة في جلسة مجلس الوزراء، إلا أنه التزم بتطبيقه وفق مبدأ التضامن الوزاري المنصوص عليه قانوناً .
Advertisement
لبنان

إقتصاد

المجلس الدستوري

مجلس الوزراء

رئيس الاتحاد

ليرة لبنانية

جبران باسيل

وزير الطاقة

الدستور

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24