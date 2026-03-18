تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"معاريف" تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. "مسألة ساعات"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-03-2026 | 05:15
A-
A+
معاريف تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. مسألة ساعات!
معاريف تتحدث عن تهديد لنعيم قاسم.. مسألة ساعات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدث فيه عن اغتيال علي لاريجاني في إيران، وصولاً إلى تحركات إسرائيل في لبنان في ظل استمرار التصعيد بينها وبين "حزب الله".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ الحرب دخلت يومها التاسع عشر، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي، باغتياله لاريجاني، يكون قد قضى على الزعيم الفعلي لإيران، وأضاف: "فعلياً، كان لقب لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، لكنه كان أقوى رجل وأكثرهم نفوذاً على قمة هرم الحكومة خلال العام الماضي".

وتابع: "كان علي لاريجاني مقرباً من المرشد الأعلى علي خامنئي ، الذي منحه كل صلاحيات قيادة إيران بعد حرب حزيران 2025. كذلك، كان لاريجاني ثاني أهم شخصية بعد المرشد الأعلى خامنئي، الذي تمَّ القضاء عليه في الهجوم الافتتاحي للحرب الحالية مع آخرين من كبار المسؤولين في النظام، علماً أنّ علي لاريجاني لم يكن الوحيد الذي تم القضاء عليه مؤخراً، وربما لن يكون الأخير، إذ أنه قبل ساعات تم القضاء على عدد كبير من كبار المسؤولين والمسؤولين في وحدة الباسيج، وعلى رأسهم غلام رضا سليماني، قائد الباسيج".

ويقول التقرير إن "إسرائيل أعلنت أن هدف الحرب لم يكن إسقاط الحكومة في إيران، بل إضعافها فقط"، وتابع: "إيران بلد شاسع، تبلغ مساحته ستة عشر ضعف مساحة إسرائيل، ويبلغ عدد سكانه عشرة أضعاف عدد سكان إسرائيل. وعندما خطط الجيش الإسرائيلي للحرب، أدرك أنه لا جدوى من خوض معارك ضارية في كل مكان، وليس من الصواب القيام بذلك. بدلاً من ذلك، أرادوا بناء نقاط ضغط تؤثر على النظام الإيراني برمته وعلى الشعب الإيراني".

وذكر التقرير أنّ الجيش الإسرائيلي يُركز على طهران، مشيراً إلى أنه "يجري التركيز أيضاً على سلسلة من الأهداف الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية، صناعة الأسلحة، المؤسسات الحكومية والمقرات، المشروع النووي، وبالطبع قائمة اغتيالات كبار مسؤولي النظام والأمن"، وأكمل: "لا ينتشر مخططو الحرب في أرجاء إيران الشاسعة، بل يعملون في 3 إلى خمس نقاط رئيسية: طهران، وشيراز، وتبريز، وفي مناطق إطلاق الصواريخ في غرب ووسط إيران. في المقابل، يعمل الأميركيون بطريقة مماثلة، ويركزون على ضرب البحرية الإيرانية، وأنظمة الصواريخ في جنوب إيران، والأنظمة النووية، ومضيق هرمز. في الواقع، يُحدث هذا التركيز الدقيق أثراً أكبر بكثير من التحرك الواسع النطاق في كل أنحاء البلاد".

ماذا عن لبنان؟

وينتقلُ التقرير في حديثه للتحدث عن جبهة لبنان، وقال: "ليس من قبيل المصادفة أن  رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء إيال زمير  صرح بأن أي صاروخ يصيب طهران سيتردد صداه في لبنان. يدرك قادة حزب الله، وعلى رأسهم أمين عام الحزب نعيم قاسم، أن مصيرهم محتوم... إنها مسألة أيام، وربما ساعات. من المرجح أنه لا توجد شركة تأمين في العالم مستعدة لبيع بوليصة تأمين للسفن التي تبحر في مضيق هرمز، ولا لقادة حزب الله في لبنان".

ويتابع التقرير: "إن تحرك الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ليس مناورة، بل هو أقرب إلى محاولة لتهدئة الأوضاع في الشمال، أي تهدئة سكان الشمال ، وبناء خط دفاعي مؤقت، وفقاً لمبادئ الهجوم في الحرب لنقل ساحة المعركة إلى جانب العدو. لكن بإمكان الجيش الإسرائيلي فعل المزيد للضغط على الحكومة اللبنانية، وبالطبع إلحاق الضرر بحزب الله. إن ضرب رؤوس التنظيم خطوة ضرورية، ويجب تنفيذها الآن".

وتطرق التقرير إلى مسألة إخلاء منطقة النبطية وأطراف صيدا ودفع السكان هناك للنزوح شمالا، وقال: "يجب على الحكومة اللبنانية أن ترى حشود اللاجئين في الشوارع، كما يجب على إسرائيل الضغط على حركة أمل، التي يُعدّ رئيسها نبيه بري ، شخصية محورية في نزع سلاح حزب الله".

وختم: "يجب على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل منظم، وأن تلتزم بالخطة، سواء في إيران أو لبنان. لا ينبغي أن تنزعج من الضجيج المحيط، ولا من تقلبات أسعار النفط، ولا من بضعة صواريخ يومياً تُسبب اضطراباً جزئياً في الحياة اليومية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

القضاء

Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24