تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني

Lebanon 24
18-03-2026 | 05:57
A-
A+
الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار" بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي أدت صباح اليوم إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين الشامي من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا اليوم".

وأكد الوزير الحجار أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف".

كما تقدّم الوزير الحجار بأحر التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه، مشيدًا ب"تضحيات عناصر الدفاع المدني والمتطوعين الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص رغم المخاطر".

وتمنى الوزير الحجار الشفاء العاجل لجميع الجرحى من العناصر والمتطوعين الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني.
مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24