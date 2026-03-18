الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني

دان والبلديات أحمد " بأشد العبارات الاعتداءات المتواصلة على والتي أدت إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في اليوم".



وأكد الوزير الحجار أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف".



كما تقدّم الوزير الحجار بأحر التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه، مشيدًا ب"تضحيات عناصر الدفاع المدني والمتطوعين الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص رغم المخاطر".



وتمنى الوزير الحجار الشفاء العاجل لجميع الجرحى من العناصر والمتطوعين الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني.

