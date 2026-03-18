24
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
الحجار ندد بغارة صيدا مشيدا بتضحيات الدفاع المدني
Lebanon 24
18-03-2026
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
" بأشد العبارات الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة على
لبنان
والتي أدت
صباح اليوم
إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين
الشامي
من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في
صيدا
اليوم".
وأكد الوزير الحجار أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف".
كما تقدّم الوزير الحجار بأحر التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه، مشيدًا ب"تضحيات عناصر الدفاع المدني والمتطوعين الذين يواصلون أداء رسالتهم بكل أمانة وإخلاص رغم المخاطر".
وتمنى الوزير الحجار الشفاء العاجل لجميع الجرحى من العناصر والمتطوعين الذين أصيبوا خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن تضحياتهم محل تقدير واعتزاز من قبل الدولة والشعب اللبناني.
"لبنان 24": استشهاد عنصر في الدفاع المدني نتيجة اصابته في غارة صيدا
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
"لبنان 24": استشهاد عنصر في الدفاع المدني نتيجة اصابته في غارة صيدا
18/03/2026 14:03:24
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
استشهد متأثراً بإصابته في غارة صيدا.. الدفاع المدني نعى أحد عناصره
18/03/2026 14:03:24
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار في اليوم العالمي للدفاع المدني: يضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
الحجار في اليوم العالمي للدفاع المدني: يضحّون بسلامتهم من أجل حماية الأرواح والممتلكات
18/03/2026 14:03:24
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: إصابة 11 من أفرادنا في غارة إسرائيلية على مدينة النبطية
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
الدفاع المدني: إصابة 11 من أفرادنا في غارة إسرائيلية على مدينة النبطية
18/03/2026 14:03:24
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
Lebanon 24
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
07:53 | 2026-03-18
18/03/2026 07:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
07:25 | 2026-03-18
Lebanon 24
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
07:25 | 2026-03-18
18/03/2026 07:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
07:21 | 2026-03-18
Lebanon 24
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
07:21 | 2026-03-18
18/03/2026 07:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:19 | 2026-03-18
Lebanon 24
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:19 | 2026-03-18
18/03/2026 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
07:04 | 2026-03-18
Lebanon 24
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
07:04 | 2026-03-18
18/03/2026 07:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
07:53 | 2026-03-18
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
07:25 | 2026-03-18
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
07:21 | 2026-03-18
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
07:19 | 2026-03-18
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:04 | 2026-03-18
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
07:01 | 2026-03-18
إستهداف مزدوج أم روايات متضاربة؟.. غموض يحيط بغارة زقاق البلاط
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 14:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
