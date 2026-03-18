لبنان
نقابة الدواجن: وفرة في الإنتاج واستقرار في الأسعار رغم التحديات
Lebanon 24
18-03-2026
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
النقابة اللبنانية
للدواجن برئاسة
وليم بطرس
، بياناً اليوم أعلنت فيه أن قطاع الدواجن لا يزال يعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب وخروج جزء من الوحدات الإنتاجية والمزارع في الجنوب عن الخدمة.
وأكّدت النقابة أن الدجاج متوافر بكميات كافية، وأن الأسعار لا تزال مستقرة كما كانت عليه قبل بدء شهر
رمضان
.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، فإنه بفضل ما يتمتع به من إمكانات وقدرات إنتاجية، قادر على تلبية الطلب المتزايد، في ظل توجّه عدد كبير من المستهلكين إلى شراء الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء.
ولفتت النقابة إلى أن المنتجين لا يزالون يستوردون الأعلاف من الخارج ويعملون على زيادة مخزونها، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتأمين استدامة الإنتاج والمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي في
لبنان
.
كما أعلنت النقابة تضامنها مع مزارعي الجنوب المتضررين، مؤكدةً أنها ستبقى دائماً إلى جانبهم.
مواضيع ذات صلة
نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق
Lebanon 24
نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق
18/03/2026 14:03:43
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
18/03/2026 14:03:43
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المستشفيات: تحديات تواجه النظام الصحي ويجب التنبه والتضامن
Lebanon 24
نقابة المستشفيات: تحديات تواجه النظام الصحي ويجب التنبه والتضامن
18/03/2026 14:03:43
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تؤكد وفرة السلع وتدعم قرار حظر الأنشطة العسكرية
Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تؤكد وفرة السلع وتدعم قرار حظر الأنشطة العسكرية
18/03/2026 14:03:43
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
Lebanon 24
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
07:53 | 2026-03-18
18/03/2026 07:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
Lebanon 24
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
07:25 | 2026-03-18
18/03/2026 07:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
Lebanon 24
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
07:21 | 2026-03-18
18/03/2026 07:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
Lebanon 24
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:19 | 2026-03-18
18/03/2026 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
Lebanon 24
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
07:04 | 2026-03-18
18/03/2026 07:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي بإخلاء مبنى في الجناح.. وهذا ما كشف عنه
15:54 | 2026-03-17
17/03/2026 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
Lebanon 24
استهداف محيط منزل مسؤول في "الحزب"
15:41 | 2026-03-17
17/03/2026 03:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
Lebanon 24
"حزب الله" يعدل خطابه الداخلي.. زمن الاستيعاب انتهى
11:30 | 2026-03-17
17/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
Lebanon 24
بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة.. إليكم هذا الخبر من المطار
08:10 | 2026-03-17
17/03/2026 08:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
07:53 | 2026-03-18
شكاوى من إعتماد التعليم "أونلاين"
07:25 | 2026-03-18
تنبيه من قوى الأمن إلى المواطنين: إحذروا هذه الجهات
07:21 | 2026-03-18
سلامة: إسرائيل تقوم بعملية قضم منهجي لمناطق جديدة في جنوب لبنان
07:19 | 2026-03-18
"الشاباك": قمنا باغتيال مسؤول كبير في "حماس" في لبنان
07:04 | 2026-03-18
غارات وقصف... إليكم ما يشهده الجنوب الأن
07:01 | 2026-03-18
إستهداف مزدوج أم روايات متضاربة؟.. غموض يحيط بغارة زقاق البلاط
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 14:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
