نقابة الدواجن: وفرة في الإنتاج واستقرار في الأسعار رغم التحديات

18-03-2026 | 06:12
أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، بياناً اليوم أعلنت فيه أن قطاع الدواجن لا يزال يعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب وخروج جزء من الوحدات الإنتاجية والمزارع في الجنوب عن الخدمة.
وأكّدت النقابة أن الدجاج متوافر بكميات كافية، وأن الأسعار لا تزال مستقرة كما كانت عليه قبل بدء شهر رمضان.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، فإنه بفضل ما يتمتع به من إمكانات وقدرات إنتاجية، قادر على تلبية الطلب المتزايد، في ظل توجّه عدد كبير من المستهلكين إلى شراء الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء.
ولفتت النقابة إلى أن المنتجين لا يزالون يستوردون الأعلاف من الخارج ويعملون على زيادة مخزونها، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتأمين استدامة الإنتاج والمساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان.
كما أعلنت النقابة تضامنها مع مزارعي الجنوب المتضررين، مؤكدةً أنها ستبقى دائماً إلى جانبهم.
 
