لبنان

سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري.. واستقبل سليمان ووفداً من علما الشعب ومتروبوليت عكار

Lebanon 24
18-03-2026 | 06:14
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري.. واستقبل سليمان ووفداً من علما الشعب ومتروبوليت عكار
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري.. واستقبل سليمان ووفداً من علما الشعب ومتروبوليت عكار photos 0
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.
 
 
وفي سياق آخر، استقبل سلام الرئيس ميشال سليمان الذي قال بعد اللقاء: "بدايةً، أودّ أن أعبّر عن تقديري لأداء  رئيس الحكومة نواف سلام على القرارات التي يتخذها، كما أؤكد دعمي للاتفاق القائم مع فخامة رئيس الجمهورية. فكلٌّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يُعدّان الركيزتين الأساسيتين في السلطة التنفيذية، ومن الطبيعي أن يكون بينهما تفاهم وتنسيق دائم، لا يمكن ان يكونا منفصلين .
كما أن التعاون مع السلطة التشريعية من شأنه أن يساهم في إنقاذ البلاد، ومنع " العنتريات " التي تتحدث عن الانقلاب على الحكومة ، وكذلك مواجهة التهديدات التي تطال الشعب اللبناني.
وفي هذا السياق، نؤكد دعمنا للجيش اللبناني، الذي سقط له بالأمس ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى والمطلوب منه مهمات كبيرة ، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها. وقد لا يكون قادرًا اليوم على إنجاز جميع المهام المطلوبة، إلا أن المرحلة المقبلة ستفرض عليه مسؤوليات أكبر.

أقول ذلك انطلاقًا من القلق من تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما بين الولايات المتحدة  من جهة، وإيران من جهة أخرى يمكن أن تتوقف، بينما ستستمر الحرب في لبنان والذي سيصبح مجددا ساحة للحروب بالوكالة وهذا الامر يتطلب من الجميع ان يكون لديهم مزيد من الوحدة الوطنية والاتحاد من أجل إنقاذ الوطن.
كما يجب على الجميع التوقف عن خطابات التهديد والتخوين والتحريض، وهي الممارسات التي أشار إليها أيضًا فخامة رئيس الجمهورية عقب الاجتماع الأمني اليوم."

وفد علما الشعب

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من بلدة علما الشعب تحدث باسمهم رئيس البلدية شادي نايف صياح الذي قال وضعنا دولة الرئيس باوضاع البلدة والطريقة التي اخرجنا بها ، ونطالب بحقنا في العودة إلى أراضينا من هنا من موقع رئاسة الحكومة ، وشددنا على أن مطلبنا واضح نريد العودة إلى أرضنا وبيوتنا والأهالي يريدون العيش بسلام كباقي اللبنانيين، وندعو إلى تسهيل عودتنا في أقرب وقت ممكن.
وجودنا في المنطقة هو حق طبيعي، علما اننا لا نشكل أي تهديد، نريد فقط استعادة حياتنا الطبيعية، خصوصًا مع اقتراب عيد الفصح.
ووجهنا سؤال إلى دولة الرئيس حول الخطوات المقبلة: “وإلى أين نحن ذاهبون؟ وما هو الحل النهائي؟”.

متروبوليت عكار

كما التقى الرئيس سلام  متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور يرافقه الارشمنديت يوحنا مشرقي وجرى عرض لأوضاع وشؤون منطقة عكار.
مواضيع ذات صلة
سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.. واستقبل اتحاد نقابات الافران
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في السراي.. سلام ترأس اللقاء الوزاري الدوري
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعًا وزاريًا لمتابعة أوضاع النازحين واستقبل وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 14:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-03-18
Lebanon24
07:25 | 2026-03-18
Lebanon24
07:21 | 2026-03-18
Lebanon24
07:19 | 2026-03-18
Lebanon24
07:04 | 2026-03-18
Lebanon24
07:01 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
