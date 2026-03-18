عن هجمات "حزب الله" المكثفة... ماذا قالت مصادر إسرائيليّة؟

أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "سلاح الجوّ الإسرائيليّ تمكن من تدمير نحو 50 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لـ" " خلال عمليات استباقية وأخرى أعقبت القصف".



ونقلت الهيئة عن مصادر في الجيش قولها، إنّ "حزب الله" كان يعتزم إطلاق وابل مكون من 100 صاروخ يوم أمس، إلا أن الضربات قيدت حركته الميدانية؛ ما قلّص الرشقة المنفذة إلى نحو 40 صاروخاً وطائرة مسيّرة فقط".



وأضافت المصادر أنّ " يعتمد نمطًا هجوميًّا مكثفًا يهدف من خلاله إلى التأثير المباشر في الإسرائيلية عبر الكثافة النارية". (ارم نيوز)

