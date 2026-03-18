الطيبة على خطّ النار: تموضعٌ إسرائيلي يفتح باب المواجهات



بعد تموضع القوات في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة ، شهدت البلدة توتراً ميدانياً تصاعد سريعاً مع محاولات تحرّك محدودة باتجاه بعض الأحياء السكنية. هذه التحركات رافقها قصف مدفعي كثيف وفّر غطاءً نارياً للقوات المتقدمة، ما أدى إلى حالة اشتباك مفتوحة في محيط البلدة.



وفي المقابل، نفّذ " " عمليات تصدٍ واستهداف مباشرة، شملت إطلاق صليات صاروخية باتجاه مواقع وتحركات الاسرائيليين، في إطار الرد على التقدم الميداني ومحاولة تثبيت نقاط تموضع جديدة. وقد عكست هذه التطورات تصعيداً واضحاً في وتيرة المواجهات، وسط استمرار القصف المتقطع وتحليق الطائرات في الأجواء.



وتشير المعطيات الميدانية إلى أن المنطقة دخلت مرحلة اشتباك نشط، مع تبادل للرسائل النارية بين الطرفين، ما يضع البلدة في قلب مشهد عسكري مفتوح على احتمالات التصعيد في الساعات المقبلة.

