تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الطيبة على خطّ النار: تموضعٌ إسرائيلي يفتح باب المواجهات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-03-2026 | 09:16
A-
A+
الطيبة على خطّ النار: تموضعٌ إسرائيلي يفتح باب المواجهات
الطيبة على خطّ النار: تموضعٌ إسرائيلي يفتح باب المواجهات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بعد تموضع القوات الإسرائيلية في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة الطيبة، شهدت البلدة توتراً ميدانياً تصاعد سريعاً مع محاولات تحرّك محدودة باتجاه بعض الأحياء السكنية. هذه التحركات رافقها قصف مدفعي كثيف وفّر غطاءً نارياً للقوات المتقدمة، ما أدى إلى حالة اشتباك مفتوحة في محيط البلدة.

وفي المقابل، نفّذ "حزب الله" عمليات تصدٍ واستهداف مباشرة، شملت إطلاق صليات صاروخية باتجاه مواقع وتحركات الاسرائيليين، في إطار الرد على التقدم الميداني ومحاولة تثبيت نقاط تموضع جديدة. وقد عكست هذه التطورات تصعيداً واضحاً في وتيرة المواجهات، وسط استمرار القصف المتقطع وتحليق الطائرات في الأجواء.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن المنطقة دخلت مرحلة اشتباك نشط، مع تبادل للرسائل النارية بين الطرفين، ما يضع البلدة في قلب مشهد عسكري مفتوح على احتمالات التصعيد في الساعات المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الطيب

طراف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-18
Lebanon24
12:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:54 | 2026-03-18
Lebanon24
11:53 | 2026-03-18
Lebanon24
11:48 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24