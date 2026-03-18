"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب " " ببيان، "الحملة المبرمجة والمشبوهة التي تُشن ضد ، والتي تأتي في سياق واضح يهدف إلى الضغط على كل مسؤول يلتزم بقرارات الدولة ويسعى إلى تطبيقها، بغية إبقاء الدولة ومؤسساتها خاضعة لقوى الأمر الواقع".ورأت أن "ذنب الوزير ، بالنسبة إلى الجهات التي تقود هذه الحملة، أنه قرر الالتزام بقرار الصادر في 2 آذار الماضي، والقاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ" "، والعمل على تطبيقه ضمن صلاحياته وفي إطار المؤسسات الإعلامية الرسمية. وهو بذلك لم يفعل سوى ما يُفترض أن يقوم به أي وزير أو مسؤول يحترم موقعه الدستوري ومسؤوليته الوطنية. وحسنا فعل، إذ لا يمكن القبول بوجود ما يسمى "مقاومة" خلافا للدستور، واستمرارا للانقلاب على هذا المستمر منذ العام 1990 حتى اليوم".ولفتت الى أن "المطلوب من جميع المسؤولين أن يحذوا حذو الوزير مرقص، لأن لن يستقيم ولن ينهض ما لم يطبق دستوره، وما لم تنفذ قرارات الحكومة بحزم، فلا تبقى حبرا على ورق، بل تتحول إلى أفعال وإجراءات تعيد الاعتبار لهيبة الدولة وسلطتها. ومن المعيب والمرفوض أن يدان وزير لأنه التزم بالدستور، وطبق قرار الحكومة، وسمى الأمور بأسمائها، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى وضوح وشجاعة في المواقف".وإذ حيت الدائرة الإعلامية "الوزير بول مرقص على التزامه بقرار الحكومة وتطبيقه داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية، في خطوة تعكس احترامه للدستور وإيمانه بدور الدولة"، أكدت أن "الهجوم عليه لن يثنيه عن القيام بواجباته، ولن ينجح في كسر إرادة كل من يؤمن بقيام دولة فعلية في لبنان، بعيدا عن "وحدة الساحات" والإلحاق والحروب والموت".