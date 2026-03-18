تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص

Lebanon 24
18-03-2026 | 09:24
A-
A+
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" ببيان، "الحملة المبرمجة والمشبوهة التي تُشن ضد وزير الإعلام بول مرقص، والتي تأتي في سياق واضح يهدف إلى الضغط على كل مسؤول يلتزم بقرارات الدولة ويسعى إلى تطبيقها، بغية إبقاء الدولة ومؤسساتها خاضعة لقوى الأمر الواقع".

ورأت أن "ذنب الوزير مرقص، بالنسبة إلى الجهات التي تقود هذه الحملة، أنه قرر الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار الماضي، والقاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، والعمل على تطبيقه ضمن صلاحياته وفي إطار المؤسسات الإعلامية الرسمية. وهو بذلك لم يفعل سوى ما يُفترض أن يقوم به أي وزير أو مسؤول يحترم موقعه الدستوري ومسؤوليته الوطنية. وحسنا فعل، إذ لا يمكن القبول بوجود ما يسمى "مقاومة" خلافا للدستور، واستمرارا للانقلاب على هذا الدستور المستمر منذ العام 1990 حتى اليوم".

ولفتت الى أن "المطلوب من جميع المسؤولين أن يحذوا حذو الوزير مرقص، لأن لبنان لن يستقيم ولن ينهض ما لم يطبق دستوره، وما لم تنفذ قرارات الحكومة بحزم، فلا تبقى حبرا على ورق، بل تتحول إلى أفعال وإجراءات تعيد الاعتبار لهيبة الدولة وسلطتها. ومن المعيب والمرفوض أن يدان وزير لأنه التزم بالدستور، وطبق قرار الحكومة، وسمى الأمور بأسمائها، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى وضوح وشجاعة في المواقف".

وإذ حيت الدائرة الإعلامية "الوزير بول مرقص على التزامه بقرار الحكومة وتطبيقه داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية، في خطوة تعكس احترامه للدستور وإيمانه بدور الدولة"، أكدت أن "الهجوم عليه لن يثنيه عن القيام بواجباته، ولن ينجح في كسر إرادة كل من يؤمن بقيام دولة فعلية في لبنان، بعيدا عن "وحدة الساحات" والإلحاق والحروب والموت".
 
Advertisement
قرار مجلس الوزراء

القوات اللبنانية

دائرة الإعلام

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

اللبنانية

بول مرقص

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24