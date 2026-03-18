لبنان

بالصورة: قوى الأمن تكشف "محتال" الشقق الوهمية وتوقفه

Lebanon 24
18-03-2026 | 10:08
بالصورة: قوى الأمن تكشف محتال الشقق الوهمية وتوقفه
بالصورة: قوى الأمن تكشف محتال الشقق الوهمية وتوقفه
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

  إلحاقًا لبلاغنا السابق حول قيام أشخاص بعمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلّين ظروف المواطنين النازحين عبر نشر إعلانات وهمية لتأجير شقق سكنية، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لكشف هويات المتورّطين في هذه العمليات.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى:

ج. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)
بتاريخ 16-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، توافرت معلومات عن مكان وجوده، حيث قامت إحدى دوريات المكتب بتوقيفه.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إنشائه حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات كاذبة لتأمين شقق سكنية للإيجار، حيث كان يستدرج الضحايا لإرسال مبالغ مالية مسبقة (رعبون) عبر شركات تحويل الأموال، ليعمد بعدها إلى قطع التواصل معهم فور استلام المبالغ.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورّطين في هذه الشبكات الاحتيالية.
مواضيع ذات صلة
"الأمن" يحذر من إعلانات وهمية لشقق الإيجار!
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لابورتا يهاجم فونت في المناظرة الأخيرة: "محتال ويبيع الوهم"
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في قب الياس.. قوى الامن توقف عصابة سرقة
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدّورة.. قوى الأمن توقف مروّجي مخدّرات
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

مكتب مكافحة جرائم

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

المعلوماتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-03-18
Lebanon24
12:00 | 2026-03-18
Lebanon24
11:54 | 2026-03-18
Lebanon24
11:53 | 2026-03-18
Lebanon24
11:48 | 2026-03-18
Lebanon24
11:47 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
