بالصورة: قوى الأمن تكشف "محتال" الشقق الوهمية وتوقفه

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



إلحاقًا لبلاغنا السابق حول قيام أشخاص بعمليات احتيال عبر ، مستغلّين ظروف المواطنين عبر نشر إعلانات وهمية لتأجير شقق سكنية، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها لكشف هويات المتورّطين في هذه العمليات.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن وحماية الملكية الفكرية في وحدة من تحديد هوية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى:



ج. أ. (مواليد عام 1990، لبناني)

بتاريخ 16-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، توافرت معلومات عن مكان وجوده، حيث قامت إحدى دوريات المكتب بتوقيفه.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إنشائه حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات كاذبة لتأمين شقق سكنية للإيجار، حيث كان يستدرج الضحايا لإرسال مبالغ مالية مسبقة (رعبون) عبر شركات تحويل الأموال، ليعمد بعدها إلى قطع التواصل معهم فور استلام المبالغ.



أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورّطين في هذه الشبكات الاحتيالية.

Advertisement