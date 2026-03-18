دار الفتوى يحدد أول أيام عيد الفطر

صدر عن دار الفتوى البيان الآتي: "لم تثبت لدينا رؤية شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس في 19 آذار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة في 20 آذار 2026م، هو أول أيام عيد الفطر لعام 1447ه".



أضاف البيان: "وإننا إذ نهنئ بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.وكلَّفَ مفتي الجمهورية دريان: أمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والنصف صباح يوم العيد في خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في التجاري.ويعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين بالعيد".

