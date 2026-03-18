عبد الله: الحاجات للمساعدات الطبية تكبر في ظل وجود مليون نازح على الأرض

عقد اجتماع استثنائي للجنة الصحة النيابية في مجلس النواب لمواكبة تطورات العدوان الاسرائيلي.



وبعد الاجتماع، أشار عضو "اللقاء " رئيس النيابية النائب إلى أنه "تم البحث في كيفية إيجاد حلول واسعة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذت من قبل الوزارات المعنية والنقاش كان مفيداً".





وإذ دان "الاستهداف المستمر للأطقم الطبية"، وجه النداء إلى "المؤسسات الدولية كي لا تتمادى في هذه الاعتداءات، كما في حرب 2024".





كذلك، وجه عبد الله نداء ثانيا للمنظمات الدولية والدول الصديقة للبنان من أجل "الإسراع في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية"، لافتاً إلى أن "الحاجات تكبر يوما بعد آخر، في ظل وجود مليون نازح على الأرض".