إشكال قرب ثانوية لبنانية.. فيديو يرصد ما حصل

وقع إشكال في في بالقرب من ثانوية ، على خلفية خلاف حول ركن سيارة، ليتطور سريعاً إلى اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص.



وفي وقت لاحق، تدخل عدد من الشبان، حيث عمدوا إلى تحطيم سيارات باستخدام العصي، فيما أقدم أحدهم على إطلاق النار في الهواء، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة.



ولم تُسجل أي إصابات واقتصرت الأضرار على الممتلكات، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على تعقب المتسببين تمهيداً لتوقيفهم.

