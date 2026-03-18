تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الحريري: أدعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول دولتهم
Lebanon 24
18-03-2026
|
13:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
الرئيس سعد الحريري
البيان التالي: "يحل عيد الفطر هذا العام في ظل ظروف بالغة الخطورة جراء الحروب والصراعات المفتوحة التي تهدد
لبنان
والأمة العربية والإسلامية بأمنها واستقرارها. أسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد المبارك وقد انقشعت هذه الغيوم السوداء، وتعود أيامنا مشرقة بالخير والرخاء".
أضاف: "ولا يسعني في هذه المناسبة، الا أن اجدد رفضي القاطع والمطلق لزج بلدنا الحبيب في اتون الحرب الدائرة خدمة لمشاريع
ايران
والتي لا تمت إلى مصلحة لبنان واللبنانيين بصلة.
وفي ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت مختلف المناطق
اللبنانية
والعاصمة
بيروت
حاصدة الارواح ومخلفة الخراب والدمار، ادعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول دولتهم ومؤسساتهم الشرعية، والتمسك بوحدة الصف الوطني، والعمل بكل قوة لتحييد وطننا حتى لا يتحول أهلنا الى وقود لحروب الاخرين على ارضهم".
ختم: "كما أحذر من بوادر التفلت الأمني التي بدأت تظهر في لبنان، ولا سيما من خلال الإشكالات المتزايدة بين المواطنين والنازحين، وهو أمر ينذر بمخاطر كبيرة على السلم الأهلي. وأدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ أقسى الإجراءات الأمنية والقضائية بحق كل من يعبث بأمن اللبنانيين أو يسعى إلى إثارة الفوضى والفتنة.وفي هذه المناسبة أجدد ادانتي الشديدة للاعتداءات
الإيرانية
المستمرة على
الدول العربية
وللسياسات التي تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. حمى الله لبنان، وحمى الدول العربية وشعوبها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: المرحلة الدقيقة تفرض الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية
Lebanon 24
ستريدا جعجع: المرحلة الدقيقة تفرض الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية
18/03/2026 23:27:32
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان: العالم ليس جمعية خيرية والالتفاف حول رئيس الجمهورية والجيش أضعف الإيمان فالوضع لا يحتمل غير ذلك وهذا لسان حال جميع اللبنانيين
Lebanon 24
كنعان: العالم ليس جمعية خيرية والالتفاف حول رئيس الجمهورية والجيش أضعف الإيمان فالوضع لا يحتمل غير ذلك وهذا لسان حال جميع اللبنانيين
18/03/2026 23:27:32
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
Lebanon 24
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
18/03/2026 23:27:32
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: ذكرى رفيق الحريري محطة لتوحيد اللبنانيين في مواجهة المخاطر
Lebanon 24
فضل الله: ذكرى رفيق الحريري محطة لتوحيد اللبنانيين في مواجهة المخاطر
18/03/2026 23:27:32
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري
الدول العربية
الرئيس سعد
الإيرانية
اللبنانية
الإيراني
الحريري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
Lebanon 24
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
17:24 | 2026-03-18
18/03/2026 05:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كُشف عن دخول إسرائيل للبنان.. "هآرتس" تتحدث
Lebanon 24
هذا آخر ما كُشف عن دخول إسرائيل للبنان.. "هآرتس" تتحدث
17:00 | 2026-03-18
18/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. تفاصيل عملية اغتيال "أبو خالد"
Lebanon 24
في صيدا.. تفاصيل عملية اغتيال "أبو خالد"
16:58 | 2026-03-18
18/03/2026 04:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!
Lebanon 24
تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!
16:28 | 2026-03-18
18/03/2026 04:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:22 | 2026-03-18
18/03/2026 04:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
18/03/2026 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
Lebanon 24
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
18/03/2026 04:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
18/03/2026 01:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
18/03/2026 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
18/03/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:24 | 2026-03-18
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
17:00 | 2026-03-18
هذا آخر ما كُشف عن دخول إسرائيل للبنان.. "هآرتس" تتحدث
16:58 | 2026-03-18
في صيدا.. تفاصيل عملية اغتيال "أبو خالد"
16:28 | 2026-03-18
تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!
16:22 | 2026-03-18
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
16:12 | 2026-03-18
آخر تقرير أميركي عن لبنان.. ماذا قال عن السلام مع إسرائيل؟
فيديو
استهداف شقة في زقاق البلاط
Lebanon 24
استهداف شقة في زقاق البلاط
19:43 | 2026-03-17
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
18/03/2026 23:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24