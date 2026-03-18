إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"

18-03-2026 | 14:02
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، اغتيال المدعو حسن علي مروان خلال غارة إسرائيلية على مدينة بيروت.

وقال أدرعي إن مروان شغل منصب قائد فرقة الإمام حسين بعد أن تم القضاء على سلفه قبل نحو أسبوع، مشيراً إلى أن مروان شغل سابقاً منصب مسؤول العمليات في الفرقة وتولى قيادتها بعد القضاء على القائد السابق المدعو علي مسلم طباجة ونائبه جهاد السفيرة، إلى جانب سلسلة من القادة الآخرين".

وتابع: "بالواقع كان مروان مسؤولاً عن التنسيق بين الفرقة والقيادات العسكرية في حزب الله وفيلق القدس، كما أشرف على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية نحو إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

وأكمل: "في منصبه كمسؤول للعمليات تواى مسؤولية بناء القوة لجميع عناصر الفرقة، وأدار انتشارهم في جنوب لبنان".

وذكر أدرعي أنّ "فرقة الإمام حسين تُعدّ قوة عسكرية يستخدمها فيلق القدس الإيراني لتعزيز مصالح النظام الإيراني وتفعيل القوة ضدّ جيش ومواطني إسرائيل".

وختم: "يشكل استهداف فرقة الإمام حسين ضربة كبيرة لقدرات النظام الإيراني وحزب الله العسكرية في لبنان وفي عموم الشرق الأوسط".
