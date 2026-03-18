جسر الخردلي "بخير".. والإشاعات تحت القصف!

تتداول بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتعرّض عدد من الجسور للاستهداف، ومن بينها جسر الخردلي، ما أثار حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.



لكن، ووفق معلومات " " تبيّن أن هذه المعلومات غير دقيقة، إذ لم يتعرّض جسر الخردلي لأي قصف مباشر، خلافاً لما يتم تداوله.







وفي التفاصيل، فإن الغارة التي سُجّلت قبل أربعة أيام استهدفت الطريق المؤدية إلى ، وليس الجسر نفسه.

وعلى إثر ذلك، باشر الجيش، بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، أعمال منذ يومين، في خطوة لإعادة تسهيل حركة المرور في المنطقة.





كما تؤكد المعلومات أن نقطة الجيش لا تزال متمركزة على الجسر من دون أي تغيير، ما يعكس استقرار الوضع ميدانياً في هذه البقعة، خلافاً لكل ما يُشاع.