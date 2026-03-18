قرار أمني مفاجئ يقيّد الحركة في الجنوب.. منع شامل إلا للضرورة

علم " " أنه تم فرض إجراءات أمنية مشدّدة في مناطق الجنوب، حيث صدر قرار بمنع تحرّك الآليات بعد ساعات محدّدة، على أن يُستثنى من ذلك فقط الآليات العسكرية والحالات الطارئة.



القرار يشمل عدداً واسعاً من المناطق، بينها ، صور وجزين، مع تشديد واضح على ضرورة التقيّد وعدم التنقّل إلا عند الضرورة القصوى، في ظل أجواء ميدانية حسّاسة.



الأبرز في القرار، هو المنع التام لاستخدام الدراجات النارية عند العسكريين، حيث طُلب من الجميع الالتزام الصارم بهذا الإجراء، بالتوازي مع رصد تحرّكات وانتشار عسكري في أكثر من نقطة.



وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تدابير احترازية، وسط دعوات للأهالي، لا سيّما الشباب، إلى توخّي الحذر والالتزام بالتعليمات تفادياً لأي تداعيات.