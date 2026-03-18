قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـحزب الله.. هذا جديد الميدان

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان
Lebanon 24
18-03-2026
|
17:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ العدو
الإسرائيلي
، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدة.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات تولين، قبريخا، عربصاليم، القاسمية، صير الغربية، أنصارية، صريفا، القنطرة، الخيام.
أيضاً، قصف العدو ليلاً مناطق السفيرة، يحمر، تلال الجبور، برعشيت وشقرا.
وقصف العدو الإسرائيلي مساء مبنى سكنياً على أطراف بلدة شعت لجهة بلدة يونين، ما أسفر عن سقوط 6
شهداء
هم: حسين محمد النمر، زوجته أسماء الكحيل، محمد حسين النمر، فلك حسين النمر، حافظ محمد النمر، وسارة محمد النمر.
عمليات لـ"
حزب الله
"
من ناحيته، أعلن "حزب الله"، مساء الأربعاء، شن عملية ضد عدد من الأهداف
الإسرائيلية
.
وقصف "الحزب" بصليات صاروخية مستوطنة نهاريا، شركة يوديفات للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا، تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة، موقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدودية، موقع المرج مقابل بلدة مركبا.
كذلك، تحدث "الحزب" عن استهداف مواقع إسرائيلية بأسراب من المسيرات الانقضاضية منها موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدوديّة، ثكنة يوآف في
الجولان
السوري المُحتلّ، تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة.
الميدان يتقدم على المفاوضات ومخاوف من ربطها بالملف الإيراني والعين على "حزب الله"
الإسرائيلية
الإسرائيلي
حزب الله
الجولان
الغربي
القاسم
مسيرات
تابع
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
مقدمات النشرات المسائيّة
مزاعم عن "دروع بشرية" في لبنان.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
هذا آخر ما كُشف عن دخول إسرائيل للبنان.. "هآرتس" تتحدث
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24