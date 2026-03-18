قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـحزب الله.. هذا جديد الميدان

شنّ العدو ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدة.



واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات تولين، قبريخا، عربصاليم، القاسمية، صير الغربية، أنصارية، صريفا، القنطرة، الخيام.

أيضاً، قصف العدو ليلاً مناطق السفيرة، يحمر، تلال الجبور، برعشيت وشقرا.





وقصف العدو الإسرائيلي مساء مبنى سكنياً على أطراف بلدة شعت لجهة بلدة يونين، ما أسفر عن سقوط 6 هم: حسين محمد النمر، زوجته أسماء الكحيل، محمد حسين النمر، فلك حسين النمر، حافظ محمد النمر، وسارة محمد النمر.





من ناحيته، أعلن "حزب الله"، مساء الأربعاء، شن عملية ضد عدد من الأهداف .



وقصف "الحزب" بصليات صاروخية مستوطنة نهاريا، شركة يوديفات للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا، تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة، موقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدودية، موقع المرج مقابل بلدة مركبا.



كذلك، تحدث "الحزب" عن استهداف مواقع إسرائيلية بأسراب من المسيرات الانقضاضية منها موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدوديّة، ثكنة يوآف في السوري المُحتلّ، تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة.