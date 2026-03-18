لبنان

قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـ"حزب الله".. هذا جديد الميدان

Lebanon 24
18-03-2026 | 17:48
قصف إسرائيلي وشهداء وعمليات لـحزب الله.. هذا جديد الميدان
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مناطق لبنانية عدة.
 
 
واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات تولين، قبريخا، عربصاليم، القاسمية، صير الغربية، أنصارية، صريفا، القنطرة، الخيام.
 
 
أيضاً، قصف العدو ليلاً مناطق السفيرة، يحمر، تلال الجبور، برعشيت وشقرا.


وقصف العدو الإسرائيلي مساء مبنى سكنياً على أطراف بلدة شعت لجهة بلدة يونين، ما أسفر عن سقوط 6 شهداء هم: حسين محمد النمر، زوجته أسماء الكحيل، محمد حسين النمر، فلك حسين النمر، حافظ محمد النمر، وسارة محمد النمر.


عمليات لـ"حزب الله"


من ناحيته، أعلن "حزب الله"، مساء الأربعاء، شن عملية ضد عدد من الأهداف الإسرائيلية.
 

وقصف "الحزب" بصليات صاروخية مستوطنة نهاريا، شركة يوديفات للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا، تجمعاً لآليات الجيش الإسرائيلي شمال مشروع الطيبة، موقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة الحدودية، موقع المرج مقابل بلدة مركبا.
 

كذلك، تحدث "الحزب" عن استهداف مواقع إسرائيلية بأسراب من المسيرات الانقضاضية منها موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدوديّة، ثكنة يوآف في الجولان السوري المُحتلّ، تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة.

مواضيع ذات صلة
الميدان يتقدم على المفاوضات ومخاوف من ربطها بالملف الإيراني والعين على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. اشتباكات واستهدافات بـ"الصواريخ"
lebanon 24
Lebanon24
19/03/2026 02:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-03-18
Lebanon24
17:56 | 2026-03-18
Lebanon24
17:32 | 2026-03-18
Lebanon24
17:24 | 2026-03-18
Lebanon24
17:00 | 2026-03-18
Lebanon24
16:58 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
