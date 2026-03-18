لبنان

الفاتيكان لترامب: اتركوا لبنان!

Lebanon 24
18-03-2026 | 16:10
الفاتيكان لترامب: اتركوا لبنان!
دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إلى وقف التصعيد في المنطقة "في أسرع وقت ممكن"، محذّراً من أن "خطر الانزلاق نحو تصعيد أوسع بات وشيكًا".

وقال بارولين، رداً على سؤال حول ما قد يقوله للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "أدعو إلى إنهاء الأمور سريعاً، لأن خطر التصعيد على الأبواب".

وأضاف: "أقول أيضاً: اتركوا لبنان"، مشيراً إلى أن هذه الرسالة موجّهة كذلك إلى الإسرائيليين، داعياً إلى معالجة القضايا العالقة عبر السبل السلمية، من خلال الدبلوماسية والحوار.
