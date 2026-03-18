الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـحزب الله يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)

بيان (13) من وزارة الداخلية



بسم الله الرحيم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

(صدق الله العظيم)



بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد.....



وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك.وشددت الوزارة على أنها ستتاعمل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات، واتخاذ أقصى والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.