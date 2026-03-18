Advertisement

لبنان

الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2026 | 16:22
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـحزب الله يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـحزب الله يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو) photos 0
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة تنتمي لمنظمة حزب الله المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك.


وشددت الوزارة على أنها ستتاعمل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.


Advertisement
