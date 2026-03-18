تهديد إسرائيلي جديد.. تحذير من التحرك في هذه المنطقة!

قالت هيئة البث ، اليوم الأربعاء، إن الجيش قام بإخلاء من السكان للعمل بحرية هناك، مشيراً إلى أن أي تحرك في تلك المنطقة يُعتبر هدفاً.



وذكرت الهيئة أن عمل في جنوب سيكون مُشابهاً لعملياتها في مخيم جنين، ناقلة عن مصدر عسكري قوله: "نقوم بما كان يجب على القيام به في جنوب لبنان".



كذلك، قالت الهيئة إن "الجيش يعمق توغله في جنوب لبنان بمشاركة ألوية قتالية عدة".





