مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري

شجبت مفوضية الإعلام في " الإشتراكي"، استهداف الإعلامي ، مدير البرامج السياسية في ، في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة ، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته، في اعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهدافًا مباشرًا للإعلام وحرية التعبير.





وجاء في بيان الاستنكار: "إنّ هذا الاعتداء يندرج في إطار الجرائم التي تطاول الجسم الصحافي في ، ويؤكد مجددًا خطورة استهداف الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وهو ما يُعدّ جريمة موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".





وتقدّمت المفوضية بأحرّ التعازي من عائلة شري، ومن زملائه، مؤكدةً "التضامن مع جميع العاملين في القطاع الإعلامي في لبنان في هذه الظروف الصعبة".

Advertisement