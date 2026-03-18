لبنان
مفوضية الإعلام في "الإشتراكي" شجبت استهداف محمد شري
Lebanon 24
18-03-2026
|
17:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
شجبت مفوضية الإعلام في "
الحزب التقدمي
الإشتراكي"، استهداف الإعلامي
محمد شري
، مدير البرامج السياسية في
قناة المنار
، في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة
بيروت
، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته، في اعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهدافًا مباشرًا للإعلام وحرية التعبير.
وجاء في بيان الاستنكار: "إنّ هذا الاعتداء يندرج في إطار الجرائم التي تطاول الجسم الصحافي في
لبنان
، ويؤكد مجددًا خطورة استهداف الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، وهو ما يُعدّ جريمة موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وتقدّمت المفوضية بأحرّ التعازي من عائلة
الشهيد محمد
شري، ومن زملائه، مؤكدةً "التضامن مع جميع العاملين في القطاع الإعلامي في لبنان في هذه الظروف الصعبة".
