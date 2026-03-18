لقاء بين "الكتائب" و "التقدمي" أكد أهمية دور الجيش وتكثيف التنسيق السياسي

زار وفد من قيادة حزب الكتائب أمانة السر العامة في في ، وضم الوفد: نائب رالف صهيون، رئيسة إقليم عاليه تيودورا بجاني، رئيس إقليم بشير بو طانيوس، رئيس إقليم الشوف شربل ساسين، ورئيس قطاع الساحل في بعبدا إيلي صليبي.



وكان في استقبالهم أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر ومفوض الداخلية يوسف دعيبس، بحضور وكلاء الداخلية: عمر غنام، عماد أبو فرج، بلال جابر، غسان زيدان، غريزي، وليد العاقل، وأمين سر "داخلية عاليه" مكرم شهيب.

وأشار التقدمي في بيان، إلى أن "هذا اللقاء يأتي في سياق عمله لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف القوى السياسية، خصوصا في ضوء التحديات المتفاقمة، والحاجة إلى مقاربة ملف النزوح من منظور إنساني ووطني جامع، من دون التقاعس عن المسؤولية المرتبطة بهذا الملف حماية للنازحين والمجتمعات المضيفة".



وأوضح أن "هذا اللقاء يأتي ضمن مسعاه لترسيخ شبكة أمان سياسية واجتماعية عابرة للاصطفافات، بالتعاون مع مختلف المكونات، بما يساهم في احتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على البنى الاجتماعية والخدماتية".



وذكر أن " تخلله تأكيد مشترك على أهمية دور كمرجعية وطنية جامعة وضامن أساسي للاستقرار والسلم الأهلي، في مواجهة التحديات الأمنية والتطورات الإقليمية المتسارعة".



وشدد الجانبان على "أهمية تكثيف التنسيق السياسي والميداني، وتفعيل قنوات التواصل بين مختلف القوى، بما يساهم في تحصين الساحة الداخلية، مع تأكيد الاستعداد الكامل للتعاون في كل ما من شأنه خدمة المصلحة الوطنية ".



وأثنى وفد "الكتائب" على "الاستجابة الانسانية التي يضطلع بها الحزب التقدمي الاشتراكي، انطلاقا من توجيهات الرئيس السابق للحزب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط"، معربا "عن استعداده للتعاون في هذا السياق".