تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لقاء بين "الكتائب" و "التقدمي" أكد أهمية دور الجيش وتكثيف التنسيق السياسي
Lebanon 24
18-03-2026
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من قيادة حزب الكتائب
اللبنانية
أمانة السر العامة في
الحزب التقدمي الاشتراكي
في
بيروت
، وضم الوفد: نائب
الأمين العام
رالف صهيون، رئيسة إقليم عاليه تيودورا بجاني، رئيس إقليم
بعبدا
بشير بو طانيوس، رئيس إقليم الشوف شربل ساسين، ورئيس قطاع الساحل في بعبدا إيلي صليبي.
وكان في استقبالهم أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر ومفوض الداخلية يوسف دعيبس، بحضور وكلاء الداخلية: عمر غنام، عماد أبو فرج، بلال جابر، غسان زيدان،
جنبلاط
غريزي، وليد العاقل، وأمين سر "داخلية عاليه" مكرم شهيب.
وأشار التقدمي في بيان، إلى أن "هذا اللقاء يأتي في سياق عمله لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف القوى السياسية، خصوصا في ضوء التحديات المتفاقمة، والحاجة إلى مقاربة ملف النزوح من منظور إنساني ووطني جامع، من دون التقاعس عن المسؤولية المرتبطة بهذا الملف حماية للنازحين والمجتمعات المضيفة".
وأوضح أن "هذا اللقاء يأتي ضمن مسعاه لترسيخ شبكة أمان سياسية واجتماعية عابرة للاصطفافات، بالتعاون مع مختلف المكونات، بما يساهم في احتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على البنى الاجتماعية والخدماتية".
وذكر أن "
النقاش
تخلله تأكيد مشترك على أهمية دور
الجيش اللبناني
كمرجعية وطنية جامعة وضامن أساسي للاستقرار والسلم الأهلي، في مواجهة التحديات الأمنية والتطورات الإقليمية المتسارعة".
وشدد الجانبان على "أهمية تكثيف التنسيق السياسي والميداني، وتفعيل قنوات التواصل بين مختلف القوى، بما يساهم في تحصين الساحة الداخلية، مع تأكيد الاستعداد الكامل للتعاون في كل ما من شأنه خدمة المصلحة الوطنية
العليا
".
وأثنى وفد "الكتائب" على "الاستجابة الانسانية التي يضطلع بها الحزب التقدمي الاشتراكي، انطلاقا من توجيهات الرئيس السابق للحزب
وليد جنبلاط
ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط"، معربا "عن استعداده للتعاون في هذا السياق".
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24