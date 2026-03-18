لقاء بين "التيار" و "التقدمي" أكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار: الجيش الضمانة الأساسية

زار " " للشؤون الادارية غسان الخوري على رأس وفد من ضمّ منسق قضاء الشوف وليد صابر، منسقة قضاء عاليه ارليت متى، منسق قضاء بعبدا فادي نصر، منسق وعضو مجلس بلدية بيروت الياس عباس ومتابع أقضية الجنوب وسام العميل، أمانة السر العامة في في بيروت، حيث كان في استقبالهم أمين السر العام ظافر ناصر ومفوّض الداخلية يوسف دعيبس، بحضور وكلاء الداخلية: عمر غنام، عماد أبو فرج، بلال جابر، غسان زيدان، جنبلاط غريزي، وليد العاقل، وأمين سر "داخلية عاليه" مكرم شهيب.



وأفادت لجنة الإعلام والتواصل في التيار، في بيان بأن "اللقاء يأتي في إطار تفعيل التواصل بين مختلف القوى السياسية لمواجهة المرحلة الحالية والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف".





وأشارت إلى أن "المجتمعين تناولوا الأوضاع الراهنة وسبل التعاون، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف"، موضحة أنه "تم التطرق الى دور ، الذي يشكل الضمانة الأساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة في هذه المرحلة".





ومن جهته، أشار التقدمي في بيان، إلى أن "هذا اللقاء أتى ضمن مسعاه لترسيخ شبكة أمان سياسية واجتماعية، بالتعاون مع مختلف الأطراف، بما يساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة والحفاظ على الاستقرار الداخلي".





وأوضح أن "النقاش تخلله تأكيد مشترك على أهمية دور الجيش اللبناني كضامن للاستقرار والسلم الأهلي، ومرجعية جامعة في مواجهة التحديات الأمنية".





وذكر أن "مسؤولي الحر في منطقة الجبل نوهوا بالحراك السياسي الذي يقوده الحزب التقدمي الاشتراكي، وبالدور الذي يضطلع به الرئيس السابق للحزب ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في تحصين الاستقرار والحفاظ على الأمن في الجبل، وعلى المستوى الوطني، وهو ما يتماشى تماما مع توجيهات رئيس التيار النائب لقيادة التيار ولمسؤولي المناطق واللجان المعنية".



وأكد أن "الاجتماع أكد الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق في هذا الإطار بما يخدم المصلحة الوطنية".