تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
Lebanon 24
18-03-2026
|
17:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت
الجامعة اللبنانية
- الكندية لقاءً تكريمياً وحواراً مفتوحاً مع وزيرة البيئة تمارا الزين، في حرم الجامعة في عينطورة، وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.
استُهلّ اللقاء بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا جرّاء الحرب الدائرة، وتلا ذلك كلمة لرئيس الجامعة الدكتور جلال حلواني، شدّد فيها على "أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وبخاصة في ظل التحديات الراهنة"، فيما رحّبت المديرة المالية والإدارية رانيا حبيب بالوزيرة، متوجهةً بالتحية إلى الأمهات والنساء في عيدهن.
وخلال الحوار العفوي مع الطلاب، تناولت
الوزيرة
الزين أبرز التحديات التي تواجه المرأة
اللبنانية
، وبخاصة في تولّيها مناصب قيادية، مشيرةً إلى أن "الإرادة والكفاءة تبقيان العامل الحاسم في تخطّي هذه العقبات".
كذلك، استعرضت الزين محطات من حياتها الشخصية ومسيرتها الأكاديمية بين
لبنان
وفرنسا، وما شكّلته هذه التجربة من غنى معرفي وثقافي.
وتطرّقت الزين أيضاً إلى عملها الحالي في
وزارة البيئة
، مسلّطة الضوء على الجهود المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدةً أن "العمل العام يتطلب التزامًا طويل النفس وإيمانًا حقيقيًا بالتغيير".
وفي رسالة مباشرة إلى الشباب اللبناني، دعتهم إلى الإيمان بقدراتهم، والتعلّم بدافع حب المعرفة لا السعي وراء الألقاب، مشجعةً إياهم على التطوّر المستمر وخدمة الوطن، وعدم التردد في الترشح لمناصب علمية أو سياسية أو اجتماعية.
وحضت الزين الشباب أيضاً على الانخراط في
مؤسسات الدولة
وملء الشواغر التي باتت بحاجة ملحّة إلى طاقات شابة.
واختُتم اللقاء بتكريم مؤثر للأساتذة - الأمّهات
في الجامعة
، ولأمّ المؤسسة الدكتورة يولاند سالم، تقديرًا لعطائهن ودورهن الريادي، في تأكيد على مكانة المرأة اللبنانية وصمودها في زمن التحديات.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24