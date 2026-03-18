لبنان

المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين

18-03-2026 | 17:58
المرأة اللبنانية في زمن التحديات: حوار في الجامعة اللبنانية - الكندية مع الوزيرة الزين
نظّمت الجامعة اللبنانية - الكندية لقاءً تكريمياً وحواراً مفتوحاً مع وزيرة البيئة تمارا الزين، في حرم الجامعة في عينطورة، وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.


استُهلّ اللقاء بدقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا الذين سقطوا جرّاء الحرب الدائرة، وتلا ذلك كلمة لرئيس الجامعة الدكتور جلال حلواني، شدّد فيها على "أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وبخاصة في ظل التحديات الراهنة"، فيما رحّبت المديرة المالية والإدارية رانيا حبيب بالوزيرة، متوجهةً بالتحية إلى الأمهات والنساء في عيدهن.


وخلال الحوار العفوي مع الطلاب، تناولت الوزيرة الزين أبرز التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية، وبخاصة في تولّيها مناصب قيادية، مشيرةً إلى أن "الإرادة والكفاءة تبقيان العامل الحاسم في تخطّي هذه العقبات".


كذلك، استعرضت الزين محطات من حياتها الشخصية ومسيرتها الأكاديمية بين لبنان وفرنسا، وما شكّلته هذه التجربة من غنى معرفي وثقافي.


وتطرّقت الزين أيضاً إلى عملها الحالي في وزارة البيئة، مسلّطة الضوء على الجهود المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدةً أن "العمل العام يتطلب التزامًا طويل النفس وإيمانًا حقيقيًا بالتغيير".



وفي رسالة مباشرة إلى الشباب اللبناني، دعتهم إلى الإيمان بقدراتهم، والتعلّم بدافع حب المعرفة لا السعي وراء الألقاب، مشجعةً إياهم على التطوّر المستمر وخدمة الوطن، وعدم التردد في الترشح لمناصب علمية أو سياسية أو اجتماعية.



وحضت الزين الشباب أيضاً على الانخراط في مؤسسات الدولة وملء الشواغر التي باتت بحاجة ملحّة إلى طاقات شابة.



واختُتم اللقاء بتكريم مؤثر للأساتذة - الأمّهات في الجامعة، ولأمّ المؤسسة الدكتورة يولاند سالم، تقديرًا لعطائهن ودورهن الريادي، في تأكيد على مكانة المرأة اللبنانية وصمودها في زمن التحديات.
 
 
 
 
 
 
 
 

