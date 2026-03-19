حزب الله يتصدى لمحاولة توغل في الطيبة.. تدمير 6 دبابات ميركافا وصليات صاروخية باتجاه الشمال الاسرائيلي

أعلن ان عناصره استهدفوا 6 دبابات ميركافا في الفقعاني في بلدة بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابات مباشرة.ولفت الحزب في بيان الى انه للمرّة الثالثة خلال أسبوع حاول الجيش تنفيذ محاولة تقدّم إضافيّة في بلدة الطيبة باتّجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال البلدة. وبعد رصد عناصر الحزب للقوّة المعادية المتقدّمة نصبوا لها كمينا محكمًا، فاستهدفوها بصواريخ موجّهة أدّت إلى تدمير إحدى الدبّابات. وحاول العدوّ الاستمرار بالتقدّم باتّجاه منطقة أبو مكنّى في فاستهدفها الرماة الماهرون مجدّدًا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصاباتٍ مباشرة في صفوفها فدمّروا 5 دبّابات ميركافا وشوهد جنود العدوّ يفرّون من منطقة الاشتباك. استقدم الجيش الاسرائيلي على إثرها عددًا من المروحيّات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، فعمد المجاهدون إلى استهداف منطقة الإخلاء بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وما زالت الرمايات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.وبصليات صاروخية استهدف عناصر الحزب مستوطنة كريات شمونة ثلاث مرات، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة الحدوديّة بصلية صاروخيّة وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في خربة مقابل بلدة حولا الحدوديّة.