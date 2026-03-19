|
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
لبنان
حزب الله يتصدى لمحاولة توغل في الطيبة.. تدمير 6 دبابات ميركافا وصليات صاروخية باتجاه الشمال الاسرائيلي
Lebanon 24
19-03-2026
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
حزب الله
ان عناصره استهدفوا 6 دبابات ميركافا في
بيدر
الفقعاني في بلدة
الطيبة
بصواريخ موجّهة وحقّقوا إصابات مباشرة.
ولفت الحزب في بيان الى انه للمرّة الثالثة خلال أسبوع حاول الجيش
الإسرائيلي
تنفيذ محاولة تقدّم إضافيّة في بلدة الطيبة باتّجاه منطقة البيدر الفقعاني شمال البلدة. وبعد رصد عناصر الحزب للقوّة المعادية المتقدّمة نصبوا لها كمينا محكمًا، فاستهدفوها بصواريخ موجّهة أدّت إلى تدمير إحدى الدبّابات. وحاول العدوّ الاستمرار بالتقدّم باتّجاه منطقة أبو مكنّى في
دير سريان
فاستهدفها الرماة الماهرون مجدّدًا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصاباتٍ مباشرة في صفوفها فدمّروا 5 دبّابات ميركافا وشوهد جنود العدوّ يفرّون من منطقة الاشتباك. استقدم الجيش الاسرائيلي على إثرها عددًا من المروحيّات لإخلاء الإصابات تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، فعمد المجاهدون إلى استهداف منطقة الإخلاء بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وما زالت الرمايات مستمرّة حتّى صدور هذا البيان.
وبصليات صاروخية استهدف عناصر الحزب مستوطنة كريات شمونة ثلاث مرات، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة
العديسة
الحدوديّة بصلية صاروخيّة وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في خربة
المنارة
مقابل بلدة حولا الحدوديّة.
"حزب الله": استهدفنا 6 دبابات ميركافا في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة جنوبي لبنان
"حزب الله": استهدفنا 6 دبابات ميركافا في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة جنوبي لبنان
التوغّل الإسرائيلي اليوم باتجاه بلدة الطيبة بعمق 6 كلم هو الأعمق منذ بدء الحرب
حزب الله: استهدفنا دبّابة ميركافا شمال معتقل الخيام بصاروخ موجّه وأصبناها إصابة مباشرة
حزب الله يعلن استهداف شمال مشروع الطيبة للمرة الرابعة بصلية صاروخية
بين "الميكانيزيم" والمفاوضات المباشرة… بري يرسم حدود "لعبة الحرب"
بين "الميكانيزيم" والمفاوضات المباشرة… بري يرسم حدود "لعبة الحرب"
03:00 | 2026-03-19
مقاربة دقيقة وحساسة لملف النازحين الشيعة
مقاربة دقيقة وحساسة لملف النازحين الشيعة
02:45 | 2026-03-19
في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور
في ابي سمرا.. حريق في منزل مهجور
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
02:40 | 2026-03-19
"حزب الله" لا يريد اشتباكا داخليا
"حزب الله" لا يريد اشتباكا داخليا
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
إسرائيل تتحدث عن "اغتيال في لبنان".. المستهدف "مسؤول كبير"
14:02 | 2026-03-18
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
منشور من أدرعي عن "قصف جسور لبنان".. ماذا قال؟
13:01 | 2026-03-18
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
ثلاث ضربات متتالية… اغتيال "أبو خالد" يهزّ صيدا
04:08 | 2026-03-18
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
كارثة قد تضرب قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان.. إليكم التفاصيل
04:23 | 2026-03-18
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
"حزب الله" يرفض مبادرة رئيس الجمهورية...اليكم الأسباب
10:01 | 2026-03-18
استهداف شقة في زقاق البلاط
استهداف شقة في زقاق البلاط
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
