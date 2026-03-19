تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي

شهدت مناطق ليلة عنيفة، حيث استهدفت عدة بلدات، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.فجراً، هزّ انفجار ضخم بلدة الخيام، وسُمع دوي الانفجار بشكل واسع مع ارتجاجات عنيفة في المنطقة.كما شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت منزلاً في بلدة البرج ، وأخرى على أطراف بلدة الطيبة، بالإضافة إلى غارة على حي المغاريق في بلدة الشرقية.بالتوازي، طال القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع مداخل بلدتي شيحين ومروحين، وسط تصعيد ميداني مستمر.وفي قضاء جزين، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة القطراني بالقرب من المنازل، ما أدى إلى تضرر زجاج بعض المباني دون تسجيل إصابات.كما استهدفت الغارات بلدة بنت ، فيما طال القصف المدفعي بلدة حانين، وغارة منفصلة استهدفت بلدة دبين.ومن جهة أخرى، تستمر حركة النزوح نحو وبيروت والمناطق الآمنة، بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بقصف المعابر على نهر الليطاني.