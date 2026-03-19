20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
لبنان
تصعيد غير مسبوق في جنوب لبنان.. غارات متكررة وقصف مدفعي
Lebanon 24
19-03-2026
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مناطق
جنوب لبنان
ليلة عنيفة، حيث استهدفت
الغارات
الإسرائيلية
عدة بلدات، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.
فجراً، هزّ انفجار ضخم بلدة الخيام، وسُمع دوي الانفجار بشكل واسع مع ارتجاجات عنيفة في المنطقة.
كما شنّ الطيران الحربي
الإسرائيلي
غارات استهدفت منزلاً في بلدة البرج
الشمالي
، وأخرى على أطراف بلدة الطيبة، بالإضافة إلى غارة على حي المغاريق في بلدة الشرقية.
بالتوازي، طال القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع مداخل بلدتي شيحين ومروحين، وسط تصعيد ميداني مستمر.
وفي قضاء جزين، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة القطراني بالقرب من المنازل، ما أدى إلى تضرر زجاج بعض المباني دون تسجيل إصابات.
كما استهدفت الغارات بلدة بنت
جبيل
، فيما طال القصف المدفعي بلدة حانين، وغارة منفصلة استهدفت بلدة دبين.
ومن جهة أخرى، تستمر حركة النزوح نحو
صيدا
وبيروت والمناطق الآمنة، بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بقصف المعابر على نهر الليطاني.
